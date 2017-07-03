Aykut Kocamandan olay itiraf! Lewandowski...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kamp yaptığı Düzce Topuklu Yaylası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kamp yaptığı Düzce Topuklu Yaylası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Kocaman şunları söyledi:

'Fenerbahçe çok zor bir yer'

"10 sene antrenörlük yapsan ve Süper Lig’de 11. yılını yaşıyor olsan da Fenerbahçe çok zor bir yer.. Burası zaten farklı dinamikleri olan bir kulüp… 4 sene önceki döneme göre özgüvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Biz bu kez bambaşka sorunlarla karşılaşacağız ve kendimizi geliştirerek bunun da üstesinden geleceğiz."

'Oyuncu almaktan çok oyuncu satmaya ihtiyacımız var'

"2 senedir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere bir çok kulüp UEFA’nın mali fair play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu almak durumu ancak oyuncu satarak olabilir. Bu da var olan gerçekler.Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Öncelikle kadrodaki oyuncuların kapasitesini, özgüveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferinden çok oyuncu satmaya daha fazla ihtiyacımız var. Diğer kulüpler de aynı durumda. Bizim durumumuza baktığınızda Dirar ve Valbuena’nın maliyetlerini karşılamak için oyuncu satmalıyız. Bu denklemi kamuoyuna iyi anlatmalıyız, hayal satmamak lazım. Transfer zaten zor bir iş … Bunun üstüne şu anda mali kriterler açısından da kulüpler olarak zor bir durumun içinde bulunmaktayız."

'Böyle giderse herkes çakılacak'

"İllüzyonla yaşıyoruz. Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak hepimiz payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz. Ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketmeyi artırıyor."

'Var olan düzeni yıkmak ve yeniden yapmak için zaman yok'

"Yapılan 3 transfer de orta saha oyuncusu. Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Çok kuvvetli 3 stoperimiz var, bunlardan ikisi sahada olacak. Merkez oyuncularımız da çok kaliteli…Ozan, Mehmet Topal, Souza ve Salih…Hangisi olursa olsun gerçekten de çok kuvvetli iki orta saha oyuncusu sahada olacak. İki stoperimiz ve önlerinde oynayacak iki orta sahamız düşünüldüğünde çok kuvvetli 4’lümüz var. Bu dörtlüyü mümkün olduğu kadar oyunun merkezinde tutup, kenar oyuncularını, öndeki 4’lüyü ve iki beki çok daha ileriye sürmek esas planımız olacak. Gidişatta neleri değiştirebiliriz ona bakacağız. Var olan bir düzeni bir anda yıkıp yeniden yapmak için zaman yok. Oyuncuları değiştirmek için zamanımız da yok. Bu gerçekler göz önünde tutulduğunda, mümkün olduğu kadar eldeki kadroyu en iyi performansı verecek şekilde sahaya sürmeyi amaçlayacağız."

'Kısa vadeli çözümler üretmeliyiz'

"Şimdi kısa vadeli çözümler üretmek zorundayız. Bir an önce yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız… Benim önceliğim bu olacak… Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz…. Sonra takım bütçesini biraz daha ölçülü doğru bir hale getirip geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekecek.... Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil, zamana ihtiyacımız var."

'Mali yapıdan dolayı çok kolay oyuncu değiştiremiyoruz'

"Konsantrasyonu yüksek iyi organize edilmiş özgüveni yüksek bir takım olursak, yeni katılan oyuncularla beraber, geçen sene Avrupa kupalarında Manchester, Feyenoord maçlarında sergilenen futbolu bir adım öteye çıkartabilmek mümkün gözüküyor. Önceliğimiz var olan yapıda, ‘’Kim kimlerle nasıl daha verimli olur?’’, sorusuna cevap bulmak , sonra bu yapıyı yavaş yavaş değiştirmeye çalışmak olacak... ‘’Nerede hatalar sıkıntılar olacak, neleri düzeltirsek kapasiteyi çok artırabiliriz?’’ oraları gözlemlemeye çalışacağız.Var olan düzeni iyi gidiyorsa devam ettirmek iyi gitmiyorsa değişiklere gitmek zorundayız.. Değişim için yeterli zaman yok. Mali yapıdan dolayı çok kolay oyuncu değiştiremiyoruz. Sabırsız sabırsızlıkla sürekli değişiklikler yeniden değişimleri getiriyor."

'Zaman bize gösterecek'

"Oyunculardan bir şey isterim sonra gayreti görmek için beklerim… Bu kural gerek genç gerekse tecrübeli oyuncular için geçerlidir. Zaman oyuncuların nasıl bir seviyeye ulaşacaklarını bize gösterecek."

'Toparlanarak giden bir takım olacak'

"Hatalar düzeltilerek toparlana toparlana yürüyen giden bir takım olacak. 1 haftadır seyrediyorum. Takımın Geçen sezonki bütün maçlarını izledik. Dün akşam Monaco maçının ikinci yarısını izledik. Turu hakem almış ve Monaco’ya vermiş… Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu çıkarmamız lazım."

'Belki de kısa sürede bir makine olacak'

"Elimizde sihirli değnek yok. Akıl bilgiyle hedefeyürüyeceğiz… Sonra oyunculardan isteyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline gelecek bu takım. Bir makine gibi olacak…"

'Kjaer ayrılırsa...'

"Kjaer ayrılırsa oraya başka bir stoper olacak. Bir adım sonra gelebileceklerle şu anda kaybedeceğimiz arasında bir mukayese yapacaksam, şu anda kaybedeceksek kaybedelim ama bu riski alalım. İşler iyi giderse orta ve uzun vadede takımın yaş ortalaması da düşülür, mükaveleler daha orta ve uzun vadeli olur bundan kaçış yok."

'Yiğithan ana kadroda olacak'

"Genç oyuncularımızdan 2-3 tanesi üst seviyede oyuncular olabilecek düzeyde. Ama nereye evrilecekler hep birlikte göreceğiz, ama temkinli olmalıyız. Yiğithan için olumlu raporlar aldık, şimdilik tedavisi devam ediyor, onun ana kadroda olacağını düşünüyorum."

'Lens için teklif yapıldı, beklemedeyiz'

"Lens’in geçen seneki genel görüntüsü gayet iyiydi. İlk yarıda iyi performans sergiledi, ikinci yarıda daha çok arkadaşlarım topu alsın bana versin pozisyonundaydı. Takımın görüntüsüne uydu. Lens için teklif yapıldı, beklemedeyiz."

'Lewandowski'ye ciddi para önermiştik'

"Lewandowski’ye ciddi para önermiştik kulübü de bize vermişti… O dönem oyuncuyu ikna edemedik, ‘’Dortmund’a söz verdim’’ dedi, sözünde durdu."

'İnandığım doğruların arkasındayım'

"İnandığım doğruların arkasındayım. Her zaman böyle yaşadım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer vazgeçeceğim düşünülürse de ben kendim olamam ve samimiyetimi kaybederim. Emin olun doğrular zaman içinde er ya da geç yönünü bulur. Yapacak da bir şey yok. Ben bu oyunun doğrularını yapmak için azami gayret göstereceğim. Ben işimi yaparken de önce inancımı oyuncularıma anlatacağım, onların bu doğrularla hareket etmesini sağlayacağım, sonra onların onları yükselmelerini sağlamaya çalışacağım."