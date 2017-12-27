Aykut Kocamandan maç sonu transfer açıklaması

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 2-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Öncelikle İstanbulspor'u tebrik eden Kocaman, "Oyun planlarının üzerine eklenmiş, olağanüstü enerji sarfiyatı vardı. Tebrik edelim. Bu şekilde yapılanmış takımları görmek son derece güzel ve umut verici. Çok genç isimler. Ayrıca yaptıkları her şey bir plan dahilinde. Bu umutsuz gibi görünen futbolumuzdaki umut vadeden umut çiçekleri. Umarım arkası gelir. Maçta neden zorlandık? Zorlanacağımız belliydi. Önce işin psikolojik tarafı var. Diğer taraftan daha önemlisi 121 km koşmuş bir takım var. Bu takım karşısında golü de bulamazsanız, hem enerjileri arttı hem de oyuna aidiyetleri arttı" dedi.

İlk yarı değerlendirmesi yapan Kocaman, "Sert iniş, çıkışlar oldu. Bir adım geç kaldık, öne doğru hamle için. Vardar maçı özellikle çok kırıcı maçtı. Aynı şekilde Başakşehir maçı. Kayserispor maçı da buna dahil. İki top sonunda ilk yarıyı lider de tamamlayabilirdik. Valbueana’nın kafa vuruşunda Serkan çıkardı. Kasımpaşa maçında Trézéguet’in vuruşu Volkan’dan döndü. Esas amacımız ise kırılgan hali biraz daha pekleştirmek. Daha güçlü hale getirebilmek. Maçın başlarında belki yüzde yüz gibi değildik, yüzde 90-95 gibiydi. Bütüne bakıldığında disipline bağlı oyunumuz galibiyette önemli rol oynadı. Bunu bir adım daha öteye götürdüğümüzde, bizi istediğimize götürebilir." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili soruya Aykut Kocaman, "Oyuncularımıza teklifler gelirse, değerlendirmek, en azından bakmak lazım. Şu an için bilgim dahilinde teklif yok. Bir taraftan da şunu göz ardı etmemeliyiz. Taraftarlarımızla bir bütünüz. Temel amacımız; başarılı olmak. Gerçekler de var. Bazen gerçeküstü durumlar yaşanıyor. Nedenlere girmiyorum. 15 tane yabancı oyuncumuz var. 14’ünü yazabiliyoruz. Transferde yerli transfer kolay gözükmüyor, yabancı transfer nispeten daha mümkün. Kolay değil. Bunun da bir maliyeti var. Ana transferimizi, tabii ki eksiklerimizi yönetimle paylaşıyoruz. Temel ihtiyaç, doğru antrenman yapmak. Oyuncuları oyuna doğru biraz daha ikna olmalarını sağlamak ve verimliliklerini arttırmak" diye konuştu.

Aykut Kocaman yeni yıl mesajı olarak da, "Dünyanın şu aşamasında barıştan başka isteyecek bir şey yok. Barış ve huzur" temennisinde bulundu.