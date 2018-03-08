Aykut Kocamandan Galatasaray yasağı

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Malatya maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, onları motive etti.

Kocaman şu tavsiyelerde bulundu: Ligin bitimine daha 10 maç var ancak sanki lig bitmiş, F.Bahçe için hiç ümit kalmamış gibi bir hava estiriliyor. Bu sadece camia dışında değil, camia içinde de var. Kesinlikle ümitsizliğe kapılmayın. Ligde daha 10 maç var ve en önemlisi rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Bu bizi bir anda ligin favorisi durumuna getirebilir. Yeter ki biz bundan sonra kalan maçlarımızı kazanalım.

YÜREĞİNİZİ SAHAYA KOYUN

İçeride ve dışarıda üzerimize oynanan oyunlara rağmen, bu işi başaracak gücümüzün olduğunu biliyorum. Bu yolda taraftarın desteğini kazanmak çok önemli. Akhisar maçında bir güven sarsılması oldu ancak bunu telafi edebiliriz. Yeni Malatya maçını kazanırsak, Galatasaray’la yeniden sinerji yakalanabilir. Ancak şu anda bizim en önemli maçı Galatsaray değil, Malatya maçı. O yüzden kesinlikle sizden derbiyi değil, önümüzdeki maçı düşünmenizi ve ona motive olmanızı istiyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen enseyi karatmadan devam etmeliyiz. Yeter ki yüreğimizi sahaya koyalım, her zorluğun üstesinden geliriz.

Akşam