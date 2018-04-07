Aykut Kocamandan flaş karar

Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçında Kayserispor’a 5 atan kadroyu bozmayacak. Kocaman, bir tek sarı kart cezalısı olan Aatif’ın yerine Mathieu Valbuena’yı takıma monte edecek.

AYNI PERFORMASI BEKLİYORUM

FENERBAHÇE’DE teknik direktör Aykut Kocaman, 5-0’lık Kayserispor galibiyetinin ardından şampiyonluğa daha çok inanmaya başladı… Oyuncularındaki istek ve arzuyu gören tecrübeli teknik adam, öğrencilerinden aynı performansı Osmanlıspor maçında da göstermelerini istedi. Dünkü idmanda futbolcularla kısa bir toplantı yapan Kocaman’ın, “Kalan 7 maçta da sizden aynı oyunu bekliyorum” dediği öğrenildi.

TERCİHİNİ FRANSIZDAN YANA YAPTI

KOCAMAN, Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada Kayserispor deplasmanındaki kadroyu bozmayı düşünmüyor… 53 yaşındaki çalıştırıcı, bir tek sarı kart cezalısı Aatif’ın yerine bir başka ismi takıma monte edecek. Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena arasında kararsız kalan Aykut Kocaman’ın tercihini Fransız oyuncudan yana kullanacağı belirtildi. Kocaman’ı Valbuena tercihine iten ise Fransız yıldızın idmanlardaki performansı…

3 MAÇ SONRA OYNAYACAK

Antrenmanlarda var gücüyle çalışan tecrübeli futbolcu, bu emeğinin karşılığını Osmanlıspor maçında ilk 11’e girerek alacak. Valbuena, en son 4 Mart’taki Akhisarspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giymişti. Yeni Malatyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde forma şansı bulamayan Fransız kanat, Galatasaray derbisinin ise son 13 dakikasında oyuna dahil olmuştu. Valbuena, bu sezon F.Bahçe formasıyla tüm kulvarlarda 6 gol atarken 15 de asist yaptı.

Güneş