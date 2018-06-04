Aykut Kocamandan Ali Koça 1,5 milyon dolarlık kıyak

Ali Koç'un başkan olması durumuyla istifa etmesi gündeme gelen Aykut Kocaman'ın 1,5 milyon dolarlık tazminatını almayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'un Aykut Kocaman kararı merak edilirken; tecrübeli çalıştırıcı flaş bir karar aldı. Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesi sonrası istifa ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etmediği öğrenilirken, başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir araya geleceği ifade edildi. Aykut Kocaman'ın istifa etmesi halinde ise 1,5 milyon dolarlık (7 milyon TL) tazminatını almayacağı öğrenildi.

Ali Koç geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında taraftarın beklentisinin hücum futbolu olduğunu söyleyerek, Aykut Kocaman ile yola devam etmeyebilecekleri yönünde bir imada bulunmuştu.