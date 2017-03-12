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Aykut Kocaman'da son dakika gelişmesi!

Advocaat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de gözler, Atiker Konyaspor’un başarılı hocasına Aykut Kocaman'a çevrildi.

Aykut Kocamanda son dakika gelişmesi!

Türkiye’de son 9 sezonda bütün lig şampiyonluklarını yerli teknik adamların kazanması, camiayı çok iyi bilmesi, çağdaşlığı, futbolcular tarafından sevilen bir isim olması ve genç yeteneklerin gelişimine önem vermesi, Aykut Kocaman’ın seçilmesinde önemli rol oynadı.

Sezon sonu Dick Advocaat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de gözler yeniden Aykut Kocaman’a çevrildi. İki sezondur çalıştırdığı Atiker Konyaspor’da başarılı performans gösteren Kocaman, yeni sezonda çok büyük olasılıkla sarı lacivertli takımın teknik direktörü olacak. Peki neden Aykut Kocaman? Bu kritik sorunun cevabını bulmak için Fenerbahçe camiasından önemli isimlerle görüştük. İşte sarı lacivertlilerin Kocaman’ı tercih etmesinin nedenleri...

1-) Yabancı hoca ile olmuyor

Türkiye ligi çok sert ve zorlu. Avrupa liglerinden farklı özelliklere sahip. Yabancı bir teknik adamın Türkiye’ye gelip uyum sağlama süreci aylar sürüyor. Bu da başarı oranını düşürüyor. Son 9 sezondaki bütün lig şampiyonluklarını yerli teknik adamların çalıştırdığı takımlar kazandı.

2-) Fenerbahçe’yi biliyor

Kocaman son 2 yıldır Atiker Konyaspor’u çalıştırıyor olsa da Fenerbahçe ile bağlarını hiç koparmadı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe’yi hep yakından takip etti. Elinde sarı lacivertli takımla ilgili önemli analizler var. Yani, Fenerbahçe’ye hazır gelecek. Camianın dinamiklerini biliyor olması ayrı bir avantaj.

3-) Çağdaş ve yenilikçi

52 yaşındaki Aykut Kocaman yerli teknik direktörler arasında belki de teknolojiyi en iyi kullanan isim. Dünyada antrenman bilimi ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor ve hep ileri teknoloji ile çalışıyor. Çağdaş ve yenilikçi bir futbol adamı.

4-) Finansal Fair Play’e uygun

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör seçimi yaparken UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate almak zorunda. Aykut Kocaman iki sezondur çalıştırdığı Atiker Konyaspor’u borçsuz bir halde bırakacak. Takım ekonomisini iyi kurguluyor. Eldeki kadroya birkaç takviye ile büyük işler yapabilir.

5-) Futbolcular seviyor

Aykut Kocaman’ı futbolcular her zaman sevdi. Her ne kadar sert ve prensiplerinden taviz vermeyen bir teknik adam olsa da oyuncuları tarafından sevgi ve saygı gören bir isim oldu. Disiplinden taviz vermemesi de bir başka dikkat çeken yönü.

6-) Gençler onunla gelişebilir

Salih Uçan kariyerinin en iyi dönemini Aykut Kocaman ile geçirdi. Aynı şekilde Fenerbahçe’ye geldikten sonra bir türlü gelişemeyen Ozan Tufan’ın da kurtuluşu Kocaman ile olabilir. Genç futbolcuların gelişimine büyük önem veren bir teknik adam.

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