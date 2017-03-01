Aykut Kocamanda son dakika!

Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Aykut Kocaman'da son dakika!

Yönetimin açıklamalarının ardından rahatsızlığını dile getiren Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Aykut Kocamanda son dakika!

Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman depremi yaşanıyor. Yeşil beyazlılarla olan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli hocanın, 2 yıllık yeni mukavele teklifini de olumsuz yanıtlayacağı belirtildi.

Henüz kulüple masaya oturmayan Kocaman'ın son zamanlarda yönetimin kendisine karşı olan tutumundan ötürü rahatsız olduğu bu sebeple kalmayı düşünmediği öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Büyük kriz! Aykut Kocaman:

Büyük kriz! Aykut Kocaman: "Yönetime ileteceğim"

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Haberturk

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Aykut Kocamanda son dakika!

Aykut Kocaman'da son dakika!

Yönetimin açıklamalarının ardından rahatsızlığını dile getiren Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

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Büyük kriz! Aykut Kocaman: Yönetime ileteceğim

Büyük kriz! Aykut Kocaman: "Yönetime ileteceğim"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim kurulu ile yaşadığı gerginlikle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kocaman maç sonunda ise düşüncelerini yönetime ileteceğini söyledi.
Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

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