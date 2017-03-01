Aykut Kocamanda son dakika!

Yönetimin açıklamalarının ardından rahatsızlığını dile getiren Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman depremi yaşanıyor. Yeşil beyazlılarla olan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli hocanın, 2 yıllık yeni mukavele teklifini de olumsuz yanıtlayacağı belirtildi.

Henüz kulüple masaya oturmayan Kocaman'ın son zamanlarda yönetimin kendisine karşı olan tutumundan ötürü rahatsız olduğu bu sebeple kalmayı düşünmediği öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Haberturk