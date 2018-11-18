"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.
Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.
Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, son günlerde ismi Fenerbahçe ile adı geçen Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Rus ateşi: Helga Lovekaty

Rus ateşi: Helga Lovekaty

21 yaşındaki Rus model Helga Lovekaty, harika fiziği ve güzelliği ile göz dolduruyor.
Tam bir saksofon ustası!

Tam bir saksofon ustası!

25 yaşındaki Meksikalı başarılı model Chantel Zales, aynı zamanda saksofon ve keman ustası.

Aykut Kocaman'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor ile anlaşan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.

Aykut Kocamana coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.

Resmi sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Aykut Kocaman, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Atiker Konyaspor'da olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.

"Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur"

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın kendisi için onur verici bir durum olduğunu aktaran Kocaman, şöyle konuştu:

"Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamayı ondan sonra da üzerine biraz daha koyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilme arzusu içerisindeyiz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. 6 ay kadar oldu. Şimdi tekrar oyuna yoğunlaşarak neler olacağını görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur. Çok sıkıntılı günler de güzel günler de yaşadık. Giderken tabii ki büyüyen ve gelişen bir takım vardı. Konyaspor'dan gidişimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkan bir durum değildi. Bugün yine aynı şekilde sevinçle karşılanıyoruz. Bu bizim için bir onurdur. Tabii ki ne olacağını bilmiyoruz, önümüzdeki günleri Allah bilir. Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur. İnşallah aynı duyguları tekrar yaşatırım."

Aykut Kocaman, daha sonra kentte konaklayacağı otele geçti. Kocaman, yarın gerçekleştirilecek törende, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Aykut Kocaman 1-2 gün içinde geri dönüyor

Aykut Kocaman 1-2 gün içinde geri dönüyor

Konyaspor'dan gönderilen Rıza Çalımbay'dan çok çarpıcı açıklamalar

Konyaspor'dan gönderilen Rıza Çalımbay'dan çok çarpıcı açıklamalar


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Aykut Kocamana coşkulu karşılama

Aykut Kocaman'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor ile anlaşan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.
Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Atiker Konyaspor, eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile yeniden anlaştıklarını açıkladı.
Aykut Kocaman 1-2 gün içinde geri dönüyor

Aykut Kocaman 1-2 gün içinde geri dönüyor

Sürpriz bir şekilde teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Atiker Konyaspor'da rota eski hoca Aykut Kocaman.
Konyaspordan gönderilen Rıza Çalımbaydan çok çarpıcı açıklamalar

Konyaspor'dan gönderilen Rıza Çalımbay'dan çok çarpıcı açıklamalar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor sürpriz bir kararla teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe nefes aldı

Fenerbahçe nefes aldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.
Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti.
Aykut Kocaman teklifi reddetti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.
Igor Tudor Süper Lige geri dönüyor

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Atiker Konyaspor'da yeni yönetimde teknik direktör belirleme çalışmaları devam ediyor.
Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Konyaspor'un yıldız golcüsü Eto'o'nun Antalyaspor'da sözleşmesi biten oyuncuları aradığı iddia edildi.
O kişiler serbest bırakıldı!

O kişiler serbest bırakıldı!

Konya’da Galatasaraylı taraftarın saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı....
Konyada bir darp vakası daha!

Konya'da bir darp vakası daha!

Cumartesi günü oynanan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılı bir taraftarın daha feci şekilde darp edildiği...
3 pozisyonu olan Galatasaray...

"3 pozisyonu olan Galatasaray..."

Maçın ardından konuşan Yeşil-Beyazlılar’ın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Taktik olarak yeteri kadar refleks gösteremediğimizi düşünüyorum” dedi....
Kendimizi aştık

"Kendimizi aştık"

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade...
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu....
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...