Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

Kocaman’ın Konya maçı sonrası “2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım” dediği istifasını yarın yönetime vereceği ortaya çıktı.

Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

SEZONU ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman bırakıyor. Konya maçının ardından oyuncularıyla vedalaşan ve “Düşündüklerimi 2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım” diyen 53 yaşındaki teknik adamın, yarın yönetime istifasını sunacağı bildirildi. Daha önce 2 Haziran’da yapılacak kongrede başkan adaylarının önünü açmak için istifa edeceğinin sinyalini veren Kocaman’ın hala bu düşüncede mi olduğu istifa dilekçesinin ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıkacak. Ancak Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda görevine devam edeceği belirtiliyor. Bu arada tecrübeli teknik adamın, geride kalan sezonla ilgili olarak yönetime ayrıntılı bir de rapor sunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Ali Koç seçilirse Avrupa'nın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç seçilirse Avrupa'nın konuştuğu hocayı getirecek


 

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Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Sakaryasporun yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Ali Koç seçilirse Avrupanın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç seçilirse Avrupa'nın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.
Yaktın bizi Lamonica

Yaktın bizi Lamonica

Kariyerinin son maçına çıkan Lamonica, dün gece maçın son bölümlerinde çaldığı düdüklerle Fenerbahçe Doğuş'u yaktı.
Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

Kocaman’ın Konya maçı sonrası “2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım” dediği istifasını yarın yönetime vereceği ortaya çıktı.
Obradovic kaçan kupa sonrası neler söyledi?

Obradovic kaçan kupa sonrası neler söyledi?

Turkish Airlines EuroLeague Finali'nde Real Madrid'e 85-80 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından takıma ve taraftalara büyük övgülerde bulundu.
Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi oldu

Turkish Airlines Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 85-80 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu.
2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’i ikinci bitiren Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

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Derbi öncesi son toplantısını yaptı

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Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

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