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Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesindeki basın toplantısında, son dönemde eleştirilen Volkan Demirel hakkında konuştu.

Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar ile ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli takımın hocası, Süper Lig'de oynanan Göztepe karşılaşmasında yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Volkan Demirel için önemli ifadeler kullandı.

Kocaman, kritik müsabaka öncesi şöyle konuştu:

"Öncelikli amacımız gruplara kalmak. İki takım da istekli şekilde mücadele edecek. Kağıt üzerinde gözüken güç farkını kullanarak amacımıza ulaşmak en büyük hedefimiz."

'Soldado'yu erken almak zorunda kaldık'

"Normal şartlarda Soldado'yu Trabzonspor maçı kadrosuna almayı planlıyordum ama Van Persie'nin antrenmanda sakatlanması, biraz daha onu erken almamıza neden oldu. Zorunlu olarak aldım çünkü seçenek yok. Bu akşam birkaç pozisyonla ilgili kafamda planlar var. Ona göre karar vereceğiz. Diğer taraftan ön bölgede fazla da seçeneğimiz yok zaten. Van Persie'yi de milli takım alındığı için tebrik ediyorum."

"Esas olan şu ki, ana çözüm daha önemli. O da doğru tekrar, çok tekrar ve aynı zamanda oturmuş bir oyun. Aynı şeyleri sürekli yapmak isteyen bir grup olunca bu soruların ötesine geçmiş olacağız. Duruma ait anlık çözümler bulmaya çalışırken düzenli olarak aynı şeyi yapan bir takım olacağımızı umuyorum."

"Göztepe maçının son 15-20 dakikalık bölümünde, oyun bireyselleştiğinde etkinliğin azaldığı görüldü. Bu görülecek şeyler ama ilerleyen dönemde ortadan kalkacaktır. Yeni transferler geldi, güçlü isimler geldi. Onların da uyumu sonrasında bu sorunların azalacağını düşünüyorum."

Volkan Demirel oynayacak mı?

"18. yılım teknik direktörlükte. Dolayısıyla tavrım belli. Ben değer yapartmaya inanan bir insanım. Bir takım anlık problemler karşısında bu değerleri yıkan bir tavrım olmadı. İnsanları harcamadan ziyade kazanma daha ağır basıyor bende. Siz ısrar diyorsanız benim için karar vermek o. Ben bugüne kadar verdiğim kararlarınnın pek çoğunun sonunda doğru olduğunu gördüm. Bir taraftan Göztepe maçı, yarınki maç, Trabzonspor maçı. Bunları düşünerek karar vereceğim."

"İki Kopenhag maçını da iyi bir şekilde izledik. Sonuçta o takımı organize eden antrenör o takımın başında olmayacak. Yeni bir antrenör olacak mı olmayacak mı onu da bilemiyorum şu anda. Boşluk bulunca çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım Vardar. Bir günde başında yeni bir antrenör olsa bile, alışkanlıkların değişme ihtimali çok yüksek değil."

"Fenerbahçe'nin tarzı olmayan bir transfer oldu. Elif Elmas, çok genç yaşta. Beklentilerimizin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Henüz 17 yaşında, dolayısıyla oyununun oturması 2-3 yılı daha alacaktır. Büyük beklentiler bir anda tersine doğru da götürebilir. Zamana ihtiyacı var."

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