Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrasında görüşlerini dile getirdi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vardar'a 2-0 yenilmelerinin ardından konuştu.

"TAM TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ..."

Şok mağlubiyeti değerlendiren Aykut Kocaman, "Maçtan önce bu skoru beklemiyorduk. Oyundan sonra daha iç acıtıcı bir durum oldu. Turu İstanbul'a bıraktık ama zorlaştırarak bıraktık. Tam Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek çok rahatlatacaktı. Bu zorlu periyotta işimizi zorlaştırdık. Söyleyecek fazla bir şey yok. Bu kadar pozisyon var ama gol yok. Rakibin hazırladığı atak yok, kendi kendimize goller yedik. Enteresan bir dönemden geçiyoruz." dedi.

"ZOR OLACAK AMA TURU GEÇECEĞİZ"

İstanbul'da oynanacak rövanş maçında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirten Aykut Kocaman, "Bu oyunun üzerine iki takımı kefeye koyarsak, zor olacak ama turu geçeceğiz" diye konuştu.

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