Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrasında görüşlerini dile getirdi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri...

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vardar'a 2-0 yenilmelerinin ardından konuştu.

"TAM TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ..."

Şok mağlubiyeti değerlendiren Aykut Kocaman, "Maçtan önce bu skoru beklemiyorduk. Oyundan sonra daha iç acıtıcı bir durum oldu. Turu İstanbul'a bıraktık ama zorlaştırarak bıraktık. Tam Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek çok rahatlatacaktı. Bu zorlu periyotta işimizi zorlaştırdık. Söyleyecek fazla bir şey yok. Bu kadar pozisyon var ama gol yok. Rakibin hazırladığı atak yok, kendi kendimize goller yedik. Enteresan bir dönemden geçiyoruz." dedi.

"ZOR OLACAK AMA TURU GEÇECEĞİZ"

İstanbul'da oynanacak rövanş maçında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirten Aykut Kocaman, "Bu oyunun üzerine iki takımı kefeye koyarsak, zor olacak ama turu geçeceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'den büyük fiyasko!

Fenerbahçe'den büyük fiyasko!

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Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrasında görüşlerini dile getirdi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri...
Fenerbahçeden büyük fiyasko!

Fenerbahçe'den büyük fiyasko!

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Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

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Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.
Fenerbahçe Kadıköyde turladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1'le geçti, grup aşamasına kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçeye kötü haber

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Perşembe günü Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
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