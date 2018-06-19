Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor.

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman’ın, eski takımlarından Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

Aykut Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor’un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Aykut Kocaman teklifi reddetti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.
Igor Tudor Süper Lige geri dönüyor

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Atiker Konyaspor'da yeni yönetimde teknik direktör belirleme çalışmaları devam ediyor.
Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Konyaspor'un yıldız golcüsü Eto'o'nun Antalyaspor'da sözleşmesi biten oyuncuları aradığı iddia edildi.
Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

ATİKER Konyaspor'un defans oyuncu Petar Filipovic'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Sergen Yalçın Süper Lige geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile anlaşıldığını açıkladı.
Beklenmedik ayrılık

Beklenmedik ayrılık

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Başakşehire Konyaspordan çelme

Başakşehir'e Konyaspor'dan çelme

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, deplasmanda 90+2'de yediği golle Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Cimbom Konyadan avantajlı dönüyor

Cimbom Konya'dan avantajlı dönüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Etoo imzayı attı! İşte ilk sözleri

Eto'o imzayı attı! İşte ilk sözleri

Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Volkan Şenin yeni adresi belli oldu

Volkan Şen'in yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
O kişiler serbest bırakıldı!

O kişiler serbest bırakıldı!

Konya’da Galatasaraylı taraftarın saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı....
Konyada bir darp vakası daha!

Konya'da bir darp vakası daha!

Cumartesi günü oynanan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılı bir taraftarın daha feci şekilde darp edildiği...
3 pozisyonu olan Galatasaray...

"3 pozisyonu olan Galatasaray..."

Maçın ardından konuşan Yeşil-Beyazlılar’ın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Taktik olarak yeteri kadar refleks gösteremediğimizi düşünüyorum” dedi....
Kendimizi aştık

"Kendimizi aştık"

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade...
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu....
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...