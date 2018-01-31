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Aykut Kocaman: "Şampiyon olmamız çok zor görünüyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Giresunspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: Şampiyon olmamız çok zor görünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 2-1 kazandıkları Giresunspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman, hakem kararlarına sitem ederken, "Bizim ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." dedi.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Bugün iyi başladık ama maçın ikinci yarısı istediğimiz gibi gitmedi. Doğal olabilir ama bir kez daha izleyeceğiz. Maçın zorlu geçme ihtimali belliydi. İki tane Süper Lig takımını elediler, birisi de lig lideri. Zeminin de top kontrolünü zorlaması sıkıntı yarattı. İkinci yarıda biraz daha zayıf göründük, bunu da iyi kullandılar. Beraberliği yakaladılar, öne de geçebilirlerdi."

"Daha 1. dakikada bizim sarı kartı yakalıyorlar, ancak rakibe karşı olmuyor"

"Ben kupa ve lig dahil olmak üzere umut vermeye çalışıyorum ama Ozan ve Valbuena olayına çoğu zaman benim üzerimden pek çok şey yaratmaya çalışıyorlar. Hakemler inanılmaz derecede bizim karşımızda cesaretli oluyorlar. Daha 1. dakikada bizim sarı kartı yakalıyorlar, ancak rakibe karşı olmuyor. Trabzonspor maçında Alper'in neredeyse baldırının üzerine basıyorlar ama görünmüyor. Karabük maçında 3 tane oyuncumuz sarı kart sınırında, çat çat yakalıyorlar. Vermesinler demiyorum, ancak rakiplerimize neden olmuyor anlaşılır gibi değil."

"Bizim ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz çok zor gözüküyor"

"Son derece ciddi bir şekilde oynuyoruz. 17 maçtır sürekli kazanmaya yakın oynuyoruz. Bu grup eksilse de artsa da oyunun içerisinde kaldığı sürece ligde ve kupada büyük mücadele verecek. Bizim her iki tarafta da şampiyon olma ihtimalimiz çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin."

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