Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

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Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

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Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Aykut Kocaman resmen açıklandı! Başkan duyurdu!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin devam ettiğini söylerken, "Ancak kendisi ayrılmak isterse bunu saygıyla karşılarız" dedi.

Aykut Kocaman resmen açıklandı! Başkan duyurdu!

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Futbol Zirve'sinde NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Bu zirve futbol camiasına hayırlı olur. Verilen güzel demeçler var. Yapılan güzel yatırımlardan bahsedildi. Buradaki demeçleri sahaya yansıtmaya çalışacağız." dedi.

Aykut Kocaman konusuna da açıklık getiren Şan, "Futbol dünyasında olağan konulardan bir tanesi. Vakti zamanı gelince teknik direktör ve futbolcular ayrılabiliyor. Ama bizde onunla ilgili bir gelişme yok. Bize tarihimizde en güzel ve en böyük başarıyı yaşatan Aykut Hocamızla devam etmek istiyoruz. Başarının istikrarla beraber olacağına inanıyoruz. Ayrılık söz konusu olursa da medenice oturup konuşuruz, bunu kamuoyuna açıklarız. Şu anda bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

"Aykut Kocaman ayrılmak istiyorum" şeklinde bir istekle gelirse yanıtınız ne olur sorusuna ise Ahmet Şan, "Saygıyla karşılarız. Camiamız da bunu bu şekilde algılar. Bize bu başarıyı yaşattığı için teşekkür ederiz. Ligde iddialı konumdayız. Kupada da final hedefliyoruz." yanıtını verdi.

Sözlerinin sonunda taraftara çağrıda bulunan Şan, "Taraftarlar müsterih olsunlar. Konyaspor büyük bir camia. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.

Fenerbahçe havlu attı!

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Aykut Kocaman'da son dakika!

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Ntvspor

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