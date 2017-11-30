Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Lucas Lima transferi aralık ayında...

Lucas Lima transferi aralık ayında...

Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

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Kenedy ile temaslar başladı

Kenedy ile temaslar başladı

Zirve takibinin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hızlandı, Ada'dan Sarı-Lacivertlileri umutlandıran haber geldi.
Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi.
Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması geldi.
İdeal yabancı sayısını açıkladı

İdeal yabancı sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın sorularını yanıtladı.

Aykut Kocaman onu sildi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Hollandalı yıldız Van Persie'nin sakatlığının olmadığı ancak Kocaman'ın onu artık sildiği öğrenildi.

Aykut Kocaman onu sildi!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, radikal kararlar almaya devam ediyor.

Milli aradan önceki Osmanlıspor ve Kayserispor maçlarında son dakikada yenen gollerle 4 puanın kaybedilmesi üzerine istifa aşamasına gelen ancak kararından döndürülen Kocaman, adeta neşteri vurdu.

Persie sakat değil, Kocaman sildi!

Bir süredir sakat olduğu belirtilen Van Persie'nin sakatlığının artık tamamen geçtiği ve oynamaya hazır olduğu öğrenilirken, Kocaman'ın ise onu gelecek adına hiç düşünmediği ve sildiği, bundan böyle de ilk 11'e kesinlikle almayacağı bilgisi alındı.

"Ozan! Hatalarını düzelt, eksiklerini tamamla öyle gel!"

Kocaman'ın ilk 11'in dışına aldığı isimler arasında sadece Van Persie yok. Ozan Tufan'ın da tecrübeli teknik adam tarafından sert şekilde uyarıldığı ve Kocaman'ın genç orta sahaya "Eksiklerin var. Onları tamamlaman gerekiyor. Bu olmadığı sürece ilk 11'e giremezsin" dediği belirtildi.

Oğuz Kaan geliyor!

Bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giyen, dün de yine Adana Demirspor maçındaki performansıyla alkış alan genç orta saha Oğuz Kaan'a Kocaman'ın sdestek çıktığı ve "Çalışmaya devam et! Bakarsın kendini ilk 11'de bulursun!" dediği bildirildi.

Öte yandan dün Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici ve geçtiğimiz haftaki Antalyaspor maçında yine sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Roberto Soldado'nun hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

"VAR sistemi olsaydı Galatasaray'ı yenmiştik"

Lucas Lima imzayı attı

Lucas Lima imzayı attı

Mehmet Ekici'den şok haber!

Mehmet Ekici'den şok haber!


 

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güncel
VAR sistemi olsaydı Galatasarayı yenmiştik

"VAR sistemi olsaydı Galatasaray'ı yenmiştik"

Fenerbahçe’nin golcüsü Vincent Janssen, Süper Lig’in kariyerine çok şey katacağını söyledi. Hollandalı futbolcu Galatasaray maçında Video Hakem Teknolojisi (VAR) olsaydı maçı kazanmış olacaklarını söyledi.
Aykut Kocaman onu sildi!

Aykut Kocaman onu sildi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Hollandalı yıldız Van Persie'nin sakatlığının olmadığı ancak Kocaman'ın onu artık sildiği öğrenildi.
Lucas Lima imzayı attı

Lucas Lima imzayı attı

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Mehmet Ekiciden şok haber!

Mehmet Ekici'den şok haber!

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Fenerbahçe Kenedy ile temaslara başladı

Fenerbahçe Kenedy ile temaslara başladı

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Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
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