Aykut Kocaman maç sonrası isyan etti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de zirve yarışı açısından oldukça kritik bir mücadeleye çıktı. Ligin diri ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşan Sarı Lacivertliler taraftarlarının da yoğun desteğini alarak mücadeleden 4-2'lik galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve ligde 3. sırada yer aldı.

Sarı Lacivertliler'in teknik adamı Aykut Kocaman maç sonu önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Güvenle oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. 2 seferdir yukarıyı yakalamaya çalışıyorduk, başaramamıştık. 2 şeyi öne çıkarmak gerekiyor. Birincisi, taraftarımıza tekrar kavuştuk. Uzun süre sonra oyundan çıkan bir oyuncunun, alkışla çıkması en büyük kazancımızdı. İkincisi de, son haftalardaki fiziksel yükselişimiz göze çarpıyor."

"Oyunla ilgili daha önce söylemiştim, pek anlaşacağımızı sanmıyorum. En azından benim fikrim başka türlü. Benim oyuna bakışım, oyunu yorumlamamla, yorumlayanlar arasında ciddi bir fark var. Genel olarak değerlendirme sonuç üzerinden yapılıyor. Konuşanlar, değerlendirenler her zaman haklıdır. Biz doğrularımızın geç de olsa görüleceğini bilerek ısrarla yapmaya devam edeceğiz."

"Galatasaray'ın aldığı puan ortalaması, tutturabilir bir puan ortalaması değildi. Bizimkisi de, bırakın şampiyonluk isteyen bir takımı, tarihsel bir ortalamanın da altındaydı. Yabancı oyuncuların ağırlığı bütün takımlarda fazla. Bunu iyi organize eden takımlar var. Şampiyonluk puanı, önceki senelerin altına düşecek gibi gözüküyor."

'Puan kayıpları daha fazla olacaktır'

"Puan kayıpları daha fazla olacaktır diye bir öngörüm var, dilerim bizimkisi daha az olur. Bizim derdimiz iş yapmak, başka bir derdimiz yok."

"Dün de savunmacı değilim, bugün de hücumcu değilim; dün de hücumcu değildim, bugün de savunmacı değilim. Bu oyunu komple bir oyun olarak görüyorum. Benim bu oyundan ne anladığımla, seyredenler ve yorumlayanların arasında fark olduğunu düşünüyorum. Yaptıklarımız, 2 ay öncesinden farklı değil."

"Kendi takımlarıma söylediğim tek şey var, irade oyunu. Bir şeyleri bırakmadan, zorlamak gerekiyor. Şu andaki grup, bu oyuna doğru adım atmaya hevesli gözüküyor. Söyleyemem, bu iki kişinin arasındaki bir konuşma. Başarıda da, başarısızlıkta da herkes sorumludur. Olumsuz anlamda hiçbir oyuncuyu bir tarafa çekmem. Kendisine beklentilerimi söyledim, onun görüşlerini aldım."

Giuliano yorumu

"Bununla ilgili bir yorumum yok, bir şey söylemeyeyim, yanlış olur. Farklı tipte oyuncular A'dan Z'ye kadar. Anlamsız, belden aşağıya, hakaret içeren yorumları dinlemiyorum zaten. O acayip tipler benim dünyamda yoklar. Bazen kulağıma geliyor ama canlı şekilde seyretmiyorum, rahat şekilde devam edebilirler."