Aykut Kocaman maç sonrası çılgına döndü!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından hakem Alper Ulusoy'un yanına gitti ve sert bir şekilde tepkisini gösterdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Karabükspor'u ağırladı. İlk yarısı tat vermeyen bir futbolla golsüz eşitlikle geçilirken 2. yarıda Valbuena'nın oyuna girişi skoru doğrudan etkiledi. Bir gol ve bir asistle maçın yıldızı olan Valbuena takımının 2-0'la sahadan ayrılmasını sağladı. Fenerbahçe aldığı 3 puanla Galatasaray'ı averajla geçti 2. sıraya yerleşti.

Maça sarı kartlar damgasını vurdu. Sarı Lacivertlilerin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar sebebiyle gelecek hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman özellikle Neustadter'in 90+3. dakikada gördüğü kart hakkında hakem Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam sakinliği ile tanınmasına rağmen hakemin üzerine yürüyerek tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.