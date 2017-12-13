Aykut Kocaman kapıyı gösterdi: "Seni istemiyorum"

Fenerbahçe'de geldiğinden bu yana takıma katkı veremeyen ve taraftarın da gitmesini istediği Robin van Persie'ye takımdan ayrılıncaya kadar forma verilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Hollandalı oyuncuya Amerika dışında da teklif var!

Van Persie'de artık sona gelindi, Hollandalı oyuncunun tercihi bekleniyor. Takıma katıldığı 2015/2016 sezonunun başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve vatandaşı Advocaat dahil hocalarıyla da sorun yaşayan 'Uçan Hollandalı' devre arasında takımdan ayrılabilir.

Hala yüksek kontrat bekliyor! Teklif var!

Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncudan bir bonservis geliri beklemiyor. Oyuncunun kendisine yapılan teklifi kabul etmesi halinde gitmesine anında izin verilecek. Van Persie'ye Amerikan MLS takımlarının ilgisi olduğu biliniyor ancak Hollandalı hala bol sıfırlı kontrat yapma peşinde! Amerikan takımları dışında Çin'den de teklifler geliyor. Uzakdoğu'dan yapılan teklifler ABD'den daha yüksek ama Persie Amerika'daki yaşam şartlarından ötürü MLS Ligi'ni tercih ediyor. Ancak Çin kapısı da tamamen kapanmış değil.

Sarı Lacivertliler, devre arasında Van Persie'yi göndermek istiyor. Aykut Kocaman da zaten daha önceden ona bir daha forma vermeme kararı almıştı. Hollandalı oyuncu bu sezon toplamda sadece 4 maçta forma giydi.

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