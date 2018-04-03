Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

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Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Aykut Kocaman göreve devam edecek mi? Açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başkan Aziz Yıldırım'ın "Seçilirsem Aykut Kocaman ile devam edeceğim" sözleri üzerine flaş bir açıklama yaptı.

Aykut Kocaman göreve devam edecek mi? Açıkladı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam etme kararını açıklamasının ardından flaş bir açıklama daha geldi.

AYKUT KOCAMAN'DAN NET YANIT YOK!

Kayserispor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım'ın bu kararı soruldu. Aykut Kocaman ise göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili olarak net bir yanıt verdi.

"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Aykut Kocaman, "Zihnimde hiçbir şey yok. Hakikatten yok. Bir yorum da yapmak istemiyorum." dedi.

"AZİZ BAŞKAN, BANA HEP DESTEK VERDİ"

Açıklamasına devam eden Aykut Kocaman, "Şu 7 maçı kazanalım, bir durum değerlendirmesi yaparız. Başkan her zaman destek verdi. Ona her zaman müteşekkirim" diye konuştu.

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Beklenmedik karar! 'Gönderelim gitsin'


 

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