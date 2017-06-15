Aykut Kocaman canlı yayında çıldırdı: Saçma sapan, aptalca bir durum!

Yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, Ntvspor'da açıklamalarda bulundu.

Tam 4 sezon sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Hücum oynatmadığı konusundaki eleştirilere sert çıkan Aykut Kocaman, "Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Bunu iyi oyuncularla iyi yaparsanız başarılı olursunuz." derken, Lens için ise "Lens için kulübün teklif yaptığını biliyorum. Zannediyorum bu yeterli bir cevap... " şeklinde konuştu.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'yle henüz sözleşme imzalamadık ama görünen yol belli... Yardımcılarım aynı kalacak. Çünkü yardımcılarımla iyi anlaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor, kimin ne istediğini biliyor...

"Sezon başı benimle temas kuruldu"

Sezon başında Fenrbahçe'yle bir temas oldu. Pereira'nın ayrılma durumları olduğu dönemdi. O dönem ben de istemiştim Fenerbahçe'ye gelmek. Ama olabilirliği zordu. Doğru değildi. Konyaspor bir sezon önce ligi üçüncü bitirmiş ve Avrupa'ya gitmeye hak akzanmıştı ve birçok transfer benim isteğim doğrultusunda yapılmıştı. Yenis ezon yapılanması benim üzerimden olmuştu ve 1 hafta kala kulüp bırakmak dorğru değil. Kimseyi yargılamam ama benim için doğru değildi. Kimseye de faydası olmaz bu tür hamlelerin... Fenerbahçe de bu konuda anlayışlı davrandı açıkçası.

"Sezon sonu hissettim"

Sonraki dönemde ise, artık son haftalarda bir temas oldu. Camia içinde çünkü tanıdıklarım var. Ben de hissettim bu durumu. Aziz Yıldırım'la son olarak geçen hafta görüştük. Yapılacak olan tek şey başarılı olmak için neler yapılması gerektiğidir. Asla bir hesaplaşma durumu söz konusu değil ve olmayacak. Bence ayrılmaların da bir kalitesi olmak zorunda. Ama Türkiye'de genelde böyle olmuyor.

"Konya'ya saygım çok büyük"

Konya halkının ben de bulmuş olduğu saygı çok büyük. Şehrin tüm büyüklerine, kulüp başkanı AHmet Şan'a herkese çok teşekkür ediyorum. Nalçacılar grubuna da teşekkür ediyorum ayrı olarak...

"Saçma sapanlıklara yanıt vermek istemiyorum"

Bu oyun iç içe bir oyun... Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Bunu iyi oyuncularla iyi yaparsanız başarılı olursunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapmayan takımlar mı? Saçma sapan bir durum yaratıldı. Aptalca bir durum ama insanalrda değer buldu. 3. bölgede iyi olabilmek için de topu rakibe vermemen lazım. Bu da bir savunma şekli... Büyük Avrupa takımlarına bakıyorsun... Onlar savunma yapmıyorlar mı!

"Büyük kazançlar için küçük kayıplar..."

En uyumluları bulabilmek için denemeler yapmak zorundasınız. Maçlar ileriki tarihlerde başlıyor. Maç içinde de denemeler yapmanız gerekiyor. Ama elde edeceğiniz büyük kazançlar için bazı küçük kayıplar yaşamanız gerekiyor. Bu küçük kayıplar için büyük kazançları heba etmemek gerekir.

"Valbuena, 18-19 yaşındaki oyuncular gibi hep aç, hep istiyor"

Valbuena'yla konuştum. Benim gördüğüm, 18-19 yaşındaki oyuncuların A takıma çıkmak için yaptıkları vardır. Ben Valbuena'da onu gördüm. Aç ve sürekli istiyor. Böyle oyuncualra ihtiyaç var. Sahada ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bildiği, inandığı değerleri uygulama durumu var onda...

"Benim için çaba önemli"

Oyuncu çabalar bazen olmaz. Benim için önemli olan çaba göstermesi... 'Oldum' diyen oyuncu ortamı bozar. Toplam menfaatleri düşünüyorum. Hepimizin doğası tabii ki bireysel menfaatleri düşünme odaklı ama ikisini beraber götürebilmek en doğrusu...

"Salih'in kendisine bakması lazım"

Salih Uçan'ı 2013'ten beri görmedim. Fenerbahçe tarihinin en önemli maçıydı Benfica maçı ve Salih o maçta sahadaydı. Benim sorum şu: Önce sen... Sen ne yaptın? 18 yaşındayken ben onu kara kaşı kara gözü için çıkarmadım. Böyle bir maçta deneme yapamazsınız. O maçta da beklentilere cevap veren oyunculardan bir tanesiydi. 4 sene geçti şimdi. Bence biraz da kendisinin düşünmesi gerekir bazı şeyleri...

"'Kadro yetersiz' demek doğru değil"

Bazı maçlardan sonra Advocaat'ın 'Kadro yetersiz' demesi çok da anormal değil. Ama artık bu opyunlar silahsız savaş gibi... Mücadele ettiğiniz gruba 'Siz yetersizsiniz' demek doğru bir durum olmaz. Çünkü güvenmediğiniz bir grupla olmaz, bunu yapamazsınız. Mesleğin doğasına da aykırı...Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğunu düşünmüyorum.

"İyi oyuncular..."

Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşruran oyuncular iyi oyunculardı.10 tane oyuncu aldıysanız, 2-3 tanesinde yanılgı olabilir. 7-8 tanesi için 'seviye konusunda problem var' denemez. Her sene böyle gitmez. Sürekli oyuncu alıp satamazsınız.

"Lens için teklif var"

Lens için kulübün teklif yaptığını biliyorum. Zannediyorum bu yeterli bir cevap...

"3 Temmuz sürecinde taraftar, takıma bağlılığını gösterdi"

3-4-3, 4-3-3, hangi dizilişle olursa olsun, oyuncuları uyumlu şekilde hareket ettirebilmektir asıl olay. Oyuncu grubunu uyumlu hareket eder hale getirdikten sonra nasıl dizerseniz dizin bir şey fark etmiyor. Fenerbahçe'nin geçen sezondan daha başarısız sezonları da oldu. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en tutkun taraftarıdır. 3 Temmuz sürecinde taraftar, takıma bağlılığını gösterdi. Kadınlar maça geldiğinde 45 bin kadın vardı, dışarıda 15 bin erkek bekliyordu. Benim tek amacım, taraftarın istediği gibi sahada mücadele eden bir takım haline getirmek. Ama hiçbir şey bir anda olmaz. Bir anda olan şeyler bir anda yıkılıyor çünkü. Zamanla bunlar gerçekleşecek. 3 Temmuz sonrası başka sorunlar vardı, bu dönem başka. O dönem sorunlar çok daha ağırdı, çözümü zordu.

''Başakşehir yerine Fenerbahçe ya da Galatasaray olsaydı...''

Başakşehir, saha içi organizasyonu en iyi olan takım. Ancak tecrübesi yoktu. Galatasaray ya da Fenerbahçe onların yerinde olsaydı, daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Şampiyonluk tecrübesi ve oraları taşıma çok farklı bir durum. Umarım yanlış anlaşılmaz bu açıklamalarım.

''Galatasaray ciddi bir hamle yapacaktır''

Galatasaray'da takımın dışında genel olarak sorunlar var gibi görünüyor. Bu takıma da yansıyor. Gel gitleri olan bir takım. Lige iyi de başladılar aslında. Sonrasında teknik direktörün baskı altına alınması, yeni teknik direktör arayışları oldu. Ancak onlarda bu sene ciddi bir hamle yapacaktır.

Fatih Terim'e gönderme...

Milli Takım kadrosunu, milli takım teknik direktörü seçer. Kimsenin bir şey söylemeye haddi yok. Benim yorumum şuydu. Konyaspor 2 yıldır birçok başarı elde etti. Lig 3.sü oldu. Birçok sorunlar yaşanmasına karşın kupa kazanıldı. Türkiye Futbol Direktörü'yseniz, bunun çok kapsamlı bir şey olması lazım. İçeriğini bilmiyorum ama kapsamlı olmalı. Milli Takıma 26-30 tane oyuncu girerken, bir takımın başarısını tescil etmeniz için en azından geniş kadroya 1 isim çağırmak lazım. Türkiye Futbol Direktörü, gelişime açık takımları teşvik etmek zorundadır. Ama sahaya süreceği kadroda yer vermemesine hiçbir şey diyemem. Herhalde Futbol Direktörü takımımı, tam bir takım olarak görüyor, o yüzden oyuncu çağırmıyor.

Milli Takım'daki sorunlar

Milli takımdaki bu çatışmaları izlemek, üzüntü verici. Bu tartışma değil, çatışma. Sorunları çözmek için çalışmıyoruz. Sorun çıkaran kafa bizde sanırım daha fazla. Milli takımdaki esas sorun prim değil. Prim, her işte teşvik amaçlı vardır. Her şeyin ölçüsü olmalı.

''Arda Turan'ın kararına saygı göstermeliyiz''

Milli Takım'ı bıraktım demek çok kolay bir şey değil. Arda Turan'ın bunu hangi nedenlerle söylediğini düşünmek lazım. Milli Takımı bırakmak, ülkeyi reddetmek değil. 'Sen nasıl bırakırsın' diye eleştiriliyor. Saygı duymamız gerekiyor.

''Alex'in kitabını okumadım''

Alex de Souza'nın kitabını okumadım. Gazetelerde ve dergilerde çıkan haberler kadar biliyorum. Beni üzen şey, yanlışların doğru olarak gösterilmesi. Bu konuların uzağında kalma taraftarıyım. Saygısızlık olmasın diye 1-2 cümlelik yorumlarla geçiştirmeye çalışıyorum.

Hakemler hakkında...

Hakemler, Türk futbolunun diğer unsurları kadar iyiler. Onları da çok ayırmak doğru olmaz. Benim hakemlerle ilgili serzenişlerim fahiş ve vahim hatalar sebebiyle oldu. Sonuçta hakem sahadaki karar verici merci. Türkiye gibi bir ortamda üst üste hakem hatalarından mağdur olunca konuştum. Oyuncularımın hakkını başka kim koruyacak? Bu sezon Konyaspor'da üst üste, yanlı hakem hatalarına maruz kaldık. Tek temennim, devam etmemesi. Antrenörler ve oyuncular da hatalar yapıyor. Ben nasıl düşünüyorsam hakem de hataları düzeltmek için düşünmeli. Bence, video hakem işleri daha da karıştıracak. 6. hakemler bazı işleri çözmüştü, neden kaldırıldı anlamadım.

Kocaman'la kısa kısa...

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