Aykut Kocaman: "Bu sene biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 sona eren Göztepe maçının ardından konuştu.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle:

İlk 9 hafta, şampiyonluk iddiası bulunan takımlarla oynayacağız. Aradaki maçlar bu açıdan çok önemliydi ve Göztepe bu maçlardan biriydi. Onun için puan kaybettiğimiz için üzgünüz.

30. dakikaya kadar oyunu kontrol edecek işler yapmadık. Sonrasında da öne geçmek için yeterli üretkenliği sağlayamadık.

İkinci yarı öne geçme şansı yakaladık ancak olmadı. Talihsiz bir gol yedik ve sonraki süreçte 5-10 dakika iyi bir görüntü vardı. Ancak son 15-20 dakika kontrolü kaybettik. Kazansaydık da, kaybetseydik de tesadüfi şeylerden dolayı gerçekleşirdi. Yani genel anlamda sıkıntılıydı.

'Stoperde eksiğiz'

Son derece güçlü iki oyuncu aldık. Özellikle üçüncü bölgede çok katkı sağlayacaklarını umuyorum. Soldado ve Giuliano. En son haber öyleydi, eğer bir değişiklik olmadıysa. Stoper konusunda halen eksiğiz. Bu dönemde, bu oyuncuların takıma katılması, uyumları için süreç geçerken, puan kayıplarının az olması temennimizdi.

Şampiyonluk yolundaki en önemli şeylerden biri basit gol yememektir. Yemeye devam ederseniz, atarak yetişemezsiniz. Bugünkü modern futbolun gerektirdiği şeyleri karşılayan oyuncularla devam edeceğiz.

'Bu sene şampiyon olacağız'

Son derece güçlü bir kadromuz var. Bu sene şampiyon olacağız biz.