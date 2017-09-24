Aykut Kocaman Beşiktaş için ne demek istedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş galibiyetini değerlendirirken, "Beşiktaş gibi öz güveni yüksek bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş için söylenecek bir sözcük var ama onu kullanmayayım" dedi.

Beşiktaş'ın özgüvenli bir takım olduğuna vurgu yan Aykut Kocaman, "Lige girişleri ve Porto maçının galibiyetiyle Beşiktaş takımının öz güveni son derece yüksekti. Çok fazla düşünmeden öne gitmeyi düşünüyorlar. Özgüvenleri yüksek, burada başka bir sözcük var ama onu kullanmayayım." diye konuştu.

Maçta hakem kararlarının fazlalığına dikkat çeken kocaman, "İki takım tarafından da hatalı kararların çok olduğu bir maç oynandı. Bizim tarafımızdaki hatalar bir hayli fazlaydı. İçeride taraftarların çok çok istekli olduğu bir günde bu galibiyeti almak olağanüstüydü. Maç içinde de bir kaç şey var ama bütün oyuncuları kutlamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başından bu yana devam eden şanssızlığın bu karşılaşmada da devam ettiğini kaydeden Aykut Kocaman, "Rakip kırmızı kart gördü bir dakika sonra biz kırmızı kart gördük. Diğer taraftan da çok net bir gol pozisyonunu Ozan vasıtasıyla kaçırdık. Bir anlamda sezon başından beri yaşadığımız şanssızlığa paralel görüntü vardı. Golü atar atmaz gol geldi. Aksiliklerin olduğu bir maçta candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, biraz oyun planı dışına çıkarmakla beraber bu maçın karakteristik özelliklerini sahaya yansıtan bir takım vardı." açıklamalarını yaptı.

"Sizin de derbilerde istatistikler anlamında iyi bir grafiğiniz var" yorumu üzerine Kocaman, "Bugün için bunu söylememek lazım. Beşiktaş 2 yılın şampiyonu. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş çok özgüvenli bir takım, başka bir kelime daha var onu kullanmayayım. Sözü oraya götürmemek lazım. Bu maçların karakteristiğine uygun oynayan bir takım vardı. Benden ziyade grubun başarısı." diye konuştu.