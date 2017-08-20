Aykut Kocaman: Ancak bu kadar olabilir

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaman şunları söyledi:

"Mutsuz bir haftaydı. Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçı. 3 maçta 6 gol yedik, 4 gol attık. 25 tane net gol pozisyonumuz var. Her şeyin kötü gittiği bir hafta, ancak bu kadar olabilir diye tahmin ediyorum. 6 tane basit hatayla gol yedik.

Vardar maçını çevirebilecek gücümüz var. İradesi yüksek bir takımız. Çok kaliteli oyuncularımız var. Çok da isteyen bir takım var. Bu durum devam edecek.

Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Onu söylemem lazım. Olağanüstüydüler."