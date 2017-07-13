Aykut Kocaman 4 isme kapıyı gösterdi!

Yapılan yoğun çalışmalara rağmen özellikle eski oyuncularının performansından memnun olmayan Kocaman tüm futbolcularına bir an önce toparlanmaları konusunda sert talimatlar verdi.

Kocaman’ın sert uyarıları antrenmanda da sürdü. Antrenman öncesi takımı toplayan Aykut Kocaman tam 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda da istediklerini oyuncularına anlatan Aykut Kocaman beklediğini alamadığı oyuncular olursa yönetime gönderilmeleri için rapor verecek. Bu rapor sonrası bazı oyuncular ile yollar ayrılabilir.

Özellikle Ozan, Şener, Alper gibi oyuncular şu ana kadar Aykut Kocaman’ı hayal kırıklığına uğrattılar. Bu oyunculardan gelişim bekleyen Aykut Kocaman, Topuk Yaylası’nın son günlerinde sakatlanan Salih ile ilgili de henüz çok fazla fikir edinemedi. Salih’in de performansını gözleyecek olan Kocaman bu oyuncunun da kalıp kalmayacağına karar verecek.

Hürriyet