Aykut Kocaman 2 yıldızın biletini kesti

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Ocak ayı planlarını da şekillenmeye başladı.

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Ocak ayı planlarını da şekillenmeye başladı. Yabancı kontenjanından dolayı sıkıntılı bir sürece girecek olan Fenerbahçe, Van Persie ve Fernandao'nun bileti kesildi.

Janssen ve Soldado'nun performansına paralel olarak Ocak ayında bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Ocak ayında Van Persie ve Fernandao ile yollarını ayırarak hem ekonomik olarak elini rahatlatmak hem de yabancı kontenjanını açmayı planlıyor.

Öncelikli olarak Van Persie ve Fernandao'yu satma yoluna gidecek olan Fenerbahçe Yönetimi, iki futbolcuyu almak isteyen kulübü bulamaması durumunda bu kez kiralık formülünü devreye sokacak. İki formülün de hayata geçmemesi durumunda da Van Persie ile karşılıklı anlaşma yolu aranmaya başlanacak.

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