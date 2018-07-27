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Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

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Bolasie transferi bitti gibi

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Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

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Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
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4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Ayew tamam, sırada 3 yıldız daha var

Andre Ayew’le ilk bombayı patlatan Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Sırada 3 yıldız transferi daha var.

Ayew tamam, sırada 3 yıldız daha var

Transferde önceliği gençlere veren Sarı- Lacivertliler; Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’na imza attırdı. Gençlik operasyonunun ardından sıra yıldızlara geldi. İlk bomba Andre Ayew ile patladı. Ganalı’yı dün İstanbul’a getiren Damien Comolli ve yönetimin durmaya hiç niyeti yok.

Fenerbahçe’nin transferde sıradaki hamlesi Vincent Janssen olacak. Tottenham ve Hollandalı futbolcuyla anlaşma tamam. Janssen’in bu hafta bitmeden İstanbul’a gelerek imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Varsa yoksa Zouma

Mina’dan Dünya Kupası’ndaki performansıyla piyasa değerinin artması nedeniyle vazgeçen Fenerbahçe’de 1 numaralı stoper adayı Kurt Zouma. Damien Comolli, 23 yaşındaki stoperi Sarı- Lacivertliler’e kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Comolli, Zouma’yı 2 Ağustos’ta UEFA’ya bildirilecek listeye yetiştirmeye çalışıyor.

Ortaya iki aday

Fenerbahçe stoper transferini de tamamlarsa, son olarak orta sahanın ortası için kolları sıvayacak. Comolli, Galatasaray’ın da gündemine giren Ramires’in kulübü Jiangsu’yla olan sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. İtalyan ekibi Lazio da Brezilyalı oyuncuyu takipte.

Orta saha için diğer aday ise Chelsea'nin 23 yaşındaki Fransız oyuncusu Bakayoko.

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