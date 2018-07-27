Ayew tamam, sırada 3 yıldız daha var

Andre Ayew’le ilk bombayı patlatan Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Sırada 3 yıldız transferi daha var.

Transferde önceliği gençlere veren Sarı- Lacivertliler; Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’na imza attırdı. Gençlik operasyonunun ardından sıra yıldızlara geldi. İlk bomba Andre Ayew ile patladı. Ganalı’yı dün İstanbul’a getiren Damien Comolli ve yönetimin durmaya hiç niyeti yok.

Fenerbahçe’nin transferde sıradaki hamlesi Vincent Janssen olacak. Tottenham ve Hollandalı futbolcuyla anlaşma tamam. Janssen’in bu hafta bitmeden İstanbul’a gelerek imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Varsa yoksa Zouma

Mina’dan Dünya Kupası’ndaki performansıyla piyasa değerinin artması nedeniyle vazgeçen Fenerbahçe’de 1 numaralı stoper adayı Kurt Zouma. Damien Comolli, 23 yaşındaki stoperi Sarı- Lacivertliler’e kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Comolli, Zouma’yı 2 Ağustos’ta UEFA’ya bildirilecek listeye yetiştirmeye çalışıyor.

Ortaya iki aday

Fenerbahçe stoper transferini de tamamlarsa, son olarak orta sahanın ortası için kolları sıvayacak. Comolli, Galatasaray’ın da gündemine giren Ramires’in kulübü Jiangsu’yla olan sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. İtalyan ekibi Lazio da Brezilyalı oyuncuyu takipte.

Orta saha için diğer aday ise Chelsea'nin 23 yaşındaki Fransız oyuncusu Bakayoko.

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