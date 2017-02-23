Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, son 32 turunda Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. İlk maçta aldığı 3-1'lik skorla maça rahat başlayan Beşiktaş, Aboubakar'ın attığı golle iyice rahatladı. Hapoel'in attğı gol hiçbir şeyi değiştirmezken son dakikalarda Cenk Tosun'la gelen gol galibiyeti getirdi.

Maçtan notlar şöyle;

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, 3-1'in rövanşında Vodafone Arena'da Hapoel Beer Sheva ile karşılaşıyor. Hakemin düdüğü ile karşılaşma başladı.

Maçın ilk şutu konuk ekip Hapoel'den geldi. 8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahasının dışına çıktı, Hapoel'li futbolcunun şutu farklı şekilde auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş, karşılaşmadaki ilk şutunu attı. Aboubakar'ın pasında topla buluşan Anderson Talisca'nın uzaklardan şutunu Hapoel kalecisi rahatlıkla kurtardı.

Aboubakar perdeyi açtı!

17. dakikada Beşiktaş, yarı sahasından hızlı çıktı. Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Babel'in ortasında top savunmadan sekti ve Aboubakar'ın önünde kaldı. Kamerunlu yıldız futbolcunun sert şutu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

30. dakikada Siyah-Beyazlı temsilcimiz Hapoel savunmasına yaptığı baskıyla topu kaptı. Sol kanatta Portekizli Quaresma güzel bir çalımla rakibini geçti ancak yapılan faul sonrası yerde kaldı. Topun başına geçen Talisca'nın sağ çaprazdan yaptığı serbest vuruşunu kaleci kurtardı.

Fabri parmaklarının ucuyla...

Golden sonra Hapoel Beer Sheva ataklarını sıklaştırdı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken topa iyi vuran Broun'un şutunu Fabri parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Aboubakar 2. golü kaçırdı!

36. dakikada Andreas Beck'in yerden sert yaptığı güzel ortaya Vincent Aboubakar dokunamadı ve Kamerunlu futbolcu net pozisyondan yararlanamadı.

40. dakikada İsrail temsilcisinde Nwakaeme'nin uzaktan şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Hapoel Beer Sheva'nın vuruşuyla başladı.

52. dakikada Beşiktaş, organize geldi. Necip Uysal'ın Quaresma'ya derinlemesine pasında Portekizli futbolcu topla buluştu. Quaresma'nın yerden ortasında Aboubakar'ın topukla vuruşunu kaleci Gorseh kurtardı.

İkinci yarıyla birlikte Beşiktaş, rakip takımın kalesinde tehlikeli ataklar üretmeye devam etti. 54. dakikada Talisca ceza sahası dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti. Quaresma'nın kullandığı kornere ceza sahasında Atınç kafayla vurdu, top yandan auta gitti.

60. dakikada Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Quaresma oyundan çıkarken yerine Tolgay Arslan dahil oldu. Böylece Talisca sağ kanada geçerken Tolgay da Talisca'nın yerine orta sahaya geçti.

Hapoel eşitliği sağladı

64. dakikada Hapoel Beer Sheva, Nwakaeme'nin golüyle maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu golden sonra Hapoel ikinci gol için Beşiktaş kalesine yüklenmeye devam etti. 66. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Hoban'ın kafa vuruşu direğin az farkla yanından auta gitti.

72. dakikada Necip oyundan çıktı ve Oğuzhan oyuna girdi.

Talisca gole çok yaklaştı

75. dakikada Beşiktaş, kısa paslarla yarı sahasından çıktı. Orta sahada Oğuzhan, sol kanattan bindirme yapan Tosic'i gördü, Tosic'İn ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın yerden vuruşu direğin hemen yanından dışarı gitti. 79. dakikada Aboubakar çıkarken Cenk Tosun oyuna girdi.

Cenk bu maçı da boş geçmedi

Turu garantileyen Beşiktaş, 87. dakikada golcü futbolcusu Cenk ile skoru 2-1'e getirdi. Oğuzhan'ın pasında çalımlarla ceza sahasına giren Cenk'in sert şutu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna kaldı.

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