Avrupa maçı öncesi ayrılık

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0'lık skorla boyun eğip geride kalan 5 haftada galibiyet hasretini dindiremeyen Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı.

Bugün toplanan yönetim kurulunun Boşnak teknik adamla yola devam etmeme kararı aldığı bildirildi. Acil toplantı yapan kurmaylar yeni teknik direktör arayışlarına da başladı.

Sezon başında göreve gelen Safet Susic, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finalinde mutlu sona ulaşmıştı. Ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Susic yönetiminde 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Akhisarspor, 20 Eylül Perşembe günü saat 19:55'te UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını ağırlayacak.