Avrupa Ligindeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu. Grup maçları 20 Eylül'de başlayacak ve 13 Aralık'ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın Başkent'i Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İşte eşleşmeler:

A Grubu:

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurich

AEK Larnaca

B Grubu:

Salzburg

Celtic

Leipzig

Rosenborg

C Grubu:

Zenit

Kopenhag

Bordeaux

Slavia Prag

D Grubu:

Anderlecht

Fenerbahçe

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

E Grubu:

Arsenal

Sporting Lizbon

Karabağ

Vorskla

F Grubu:

Olympiakos

Milan

Real Betis

Dudelange

G Grubu:

Villarreal

Rapid Wien

Spartak Moskova

Rangers

H Grubu:

Lazio

Marsilya

Eintracht Frankfurt

Apollon Limassol

I Grubu:

Beşiktaş

Genk

Malmö

Sarpsborg

J Grubu:

Sevilla

Krasnodar

Standart Liege

Akhisarspor

K Grubu:

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

L Grubu:

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi FC