Avrupa Ligindeki rakiplerimiz belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu. Grup maçları 20 Eylül'de başlayacak ve 13 Aralık'ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın Başkent'i Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İşte eşleşmeler:
A Grubu:
Bayer Leverkusen
Ludogorets
Zurich
AEK Larnaca
B Grubu:
Salzburg
Celtic
Leipzig
Rosenborg
C Grubu:
Zenit
Kopenhag
Bordeaux
Slavia Prag
D Grubu:
Anderlecht
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
Spartak Trnava
E Grubu:
Arsenal
Sporting Lizbon
Karabağ
Vorskla
F Grubu:
Olympiakos
Milan
Real Betis
Dudelange
G Grubu:
Villarreal
Rapid Wien
Spartak Moskova
Rangers
H Grubu:
Lazio
Marsilya
Eintracht Frankfurt
Apollon Limassol
I Grubu:
Beşiktaş
Genk
Malmö
Sarpsborg
J Grubu:
Sevilla
Krasnodar
Standart Liege
Akhisarspor
K Grubu:
Dinamo Kiev
Astana
Rennes
Jablonec
L Grubu:
Chelsea
PAOK
BATE Borisov
Vidi FC
İlk yorumu siz yapın!