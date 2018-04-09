Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta döneminde, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, transfer teklifinde bulunan başta Roma ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu kez Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalacak.

Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Kayserispor'u evinde 4-0'la geçen Trabzonspor'da , Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, performanslarıyla maça damga vuran isimler oldu. Bordo-mavili kulüp, altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isim A Milli Takımında değişmez isimleri olma yolunda önemli mesafe katettiler. Genç yetenekler, camianın gururu olurken, alt yapıdaki oyuncularında idolü olma yolunda ilerliyorlar.

Yusuf Yazıcı 27 maçta görev yaptı

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta görev yaptı. Bordo-mavili takımda görev alan Teknik Direktör Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Yusuf Yazıcı, bin 949 dakika sahada kalırken 6 gol ve 5 asit yaptı. 22 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından takımın en çok gol atan ismi oldu.

Abdulkadir Ömür 24 maçta görev yaptı

Trabzonspor'un 'Messi' lakaplı genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'de, bu sezon 24 maçta görev yaptı. Dünya'nın en iyi oyuncularında biri olan ve Barcelona forması giyen Messi'ye benzetilmesiyle tanınan Abdulkadir Ömür, en son oynanan Kayserispor maçında da Messi tarzı bir gol atarak bu yönde yapılan yorumları haklı çıkardı. Forma giydiği maçlarda bin 600 dakika sahada kalan genç yetenek 3 gol ve 5 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Avrupa Kulüplerinin gözdesi

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, Avrupa'nın önemli kulüplerinden, önemli transfer teklifleri geliyor. Muhharem Usta, döneminde ciddi transfer teklifleri alınmasına rağmen takımda tutulan iki oyuncu, alt yapıda bulunan oyuncularında idolü konumunda. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür için sık sık Muharrem Usta ve yönetiminin kapısını çalan Avrupa'nın dev kulüpleri, bu kez göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ise seçim sürecinde iki genç yeteneği takımda tutacaklarını açıklamıştı.

Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor'un kurtuluş reçetesini verdi

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Günün bombası! Burak Yılmaz geri dönüyor

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Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta döneminde, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, transfer teklifinde bulunan başta Roma ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu kez Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalacak.
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Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

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"Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz"

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