Aubameyanga tam 80 milyon euro!

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang için ciddi teklifler gelmeye devam ederken, kulüp 80 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmama konusundaki ısrarını bıraktı. Kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke yaptığı açıklamada "Eğer bir kulüp bize 80 milyon euroluk teklifle gelirse oturup düşünmemiz gerekir. Böyle teklifleri bir çırpıda reddemezsiniz." dedi.

Kicker Tv'ye konuşan Watzke, "'Aubameyang sonsuza kadar bizde kalacak' diyemem. Ama gelen teklifleri hoş karşılamayacağız." şeklinde konuştu.

Real Madrid'i istiyor

27 yaşındaki Aubameyang şu anda 16 golle Bundesliga'da gol krallığı yarışında lider durumda... Yıldız golcü daha önce yaptığı açıklamada hayallerinden birinin Real Madrid olduğunu belirtmişti.

City'yi reddetmişlerdi

Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu için geçen sezon Manchester City de 50 milyon euroluk teklif yapmış ancak Dortmund'dan 'Hayır' cevabı gelmişti.