Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray, genç oyuncusu Volkan Pala'nın İnegölspor'a kiralandığını açıkladı.

Aubameyang'a tam 80 milyon euro!

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang için ciddi teklifler gelmeye devam ederken, kulüp 80 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Aubameyanga tam 80 milyon euro!

Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmama konusundaki ısrarını bıraktı. Kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke yaptığı açıklamada "Eğer bir kulüp bize 80 milyon euroluk teklifle gelirse oturup düşünmemiz gerekir. Böyle teklifleri bir çırpıda reddemezsiniz." dedi.

Kicker Tv'ye konuşan Watzke, "'Aubameyang sonsuza kadar bizde kalacak' diyemem. Ama gelen teklifleri hoş karşılamayacağız." şeklinde konuştu.

Real Madrid'i istiyor

27 yaşındaki Aubameyang şu anda 16 golle Bundesliga'da gol krallığı yarışında lider durumda... Yıldız golcü daha önce yaptığı açıklamada hayallerinden birinin Real Madrid olduğunu belirtmişti.

City'yi reddetmişlerdi

Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu için geçen sezon Manchester City de 50 milyon euroluk teklif yapmış ancak Dortmund'dan 'Hayır' cevabı gelmişti.

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Aubameyanga tam 80 milyon euro!

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