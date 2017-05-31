Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon attığı 30 golle Bundesliga'nın gol kralı olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye transfer olma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

Yahoo Sports'un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gabonlu golcünün transferi konusunda PSG ile Borussia Dortmund arasında anlaşmaya varıldı. İki kulübün 70 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde el sıkıştığı iddia edildi.

Fransız kulübünün yetkilileriyle Aubameyang arasındaki görüşmelerin de kısa sürede tamamlanacağı ifade edilen haberde, 27 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 6, senelik ise 10 milyon euro önerileceği ileri sürüldü.

2013 yılında Saint-Etienne'den Borussia Dortmund kadrosuna katılan Pierre-Emerick Aubameyang, Alman ekibinde toplam 189 maçta 120 gol ve 33 asiste imza attı.

Eurosport