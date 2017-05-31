Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

Fenerbahçe'nin takıma kazandırmak için gün saydığı Valbuena'nın, sarı lacivertlilerdeki görevi belli oldu.
Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.
Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.
Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.

Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon attığı 30 golle Bundesliga'nın gol kralı olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın PSG'ye transfer olma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

Yahoo Sports'un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gabonlu golcünün transferi konusunda PSG ile Borussia Dortmund arasında anlaşmaya varıldı. İki kulübün 70 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde el sıkıştığı iddia edildi.

Fransız kulübünün yetkilileriyle Aubameyang arasındaki görüşmelerin de kısa sürede tamamlanacağı ifade edilen haberde, 27 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 6, senelik ise 10 milyon euro önerileceği ileri sürüldü.

2013 yılında Saint-Etienne'den Borussia Dortmund kadrosuna katılan Pierre-Emerick Aubameyang, Alman ekibinde toplam 189 maçta 120 gol ve 33 asiste imza attı.

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Servet gibi teklifi reddettiler!

Servet gibi teklifi reddettiler!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!


 

Eurosport

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.
Di Maria ve Thiago Mottaya 2şer maç men cezası!

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Paris Saint-Germain’in Nice’e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta, 2 maç men cezası aldı.
Servet gibi teklifi reddettiler!

Servet gibi teklifi reddettiler!

Jean-Michel Aulas, Alexandre Lacazette için Atletico Madrid'le iki yıldır görüştüklerini ancak henüz anlaşma zemini bulamadıklarını söyledi.
Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Alman Sportbild Dergisi Paris Saint Germain'in Aubameyang'ı transfer edebilmek için Borussia Dortmund'a 70 milyon Euro önereceğini, Alman ekibinin 2013'te 13 milyona aldığı golcüyü bu bedelle göndermeye sıcak baktığını yazdı.
Hatem Ben Arfada son dakika! Fenerbahçe...

Hatem Ben Arfa'da son dakika! Fenerbahçe...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG gönderilecek futbolcuları sezon bitmeden belirledi. Adı transferde Fenerbahçe ile geçen Ben Arfa için de karar verildi.
Robin van Persieye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

Fenerbahçe'de bir türlü performans anlamında takıma katkı sağlayamayan Robin van Persie’ye talip çıktı. PSG’nin Futbol Direktörü ve aynı zamanda Hollandalı yıldızın vatandaşı Kluivert’ın yıldız oyuncuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
Kjaere sürpriz talip!

Kjaer'e sürpriz talip!

Fransa Ligue 1’de ekonomik anlamda yeni bir yatırım sürecine giren Marsilya’da Simon Kjaer transfer listesine alındı.
Lyonun en etkili futbolcusu sakatlandı!

Lyon'un en etkili futbolcusu sakatlandı!

Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği rakibi Lyon Fransa Lig 1'de PSG ile deplasmanda karşılaştı. PSG mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Ben Arfaya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor.
Djibril Cisse futbolu bıraktı

Djibril Cisse futbolu bıraktı

Fransız futbolcu Djibril Cisse, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yeni mesleğini de...
Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına...
Fransayı karıştıran sözler!

Fransa'yı karıştıran sözler!

Fransa'da futbol oynayan Belhanda, hadsiz bir gazetecinin sözleri karşısında çılgına döndü. Faslı futbolcu, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine...
Balotelli yeniden doğdu, takımını liderliğe taşıdı!

Balotelli yeniden doğdu, takımını liderliğe taşıdı!

Fransa Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) 6. haftasında Nice, sahasında oynadığı ve Mario Balotelli’nin 2 gol attığı...
Fenerbahçeden teklif aldım

"Fenerbahçe'den teklif aldım"

Lyon’dan Marsilya’ya transfer olan Henri Bedimo, Fransa basınına açıklamalarda bulundu....
İşte Ben Arfanın yeni takımı!

İşte Ben Arfa'nın yeni takımı!

Hatem Ben Arfa'nın yeni takımının Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edildi....