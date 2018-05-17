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Atletico'nun kupayı alması bize yaradı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Atletico Madrid, Türkiye'ye de çok önemli bir katkıda bulundu.

Atleticonun kupayı alması bize yaradı

UEFA'nın yenilenen formatı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılımlar konusunda birçok düzenleme yapılmıştı.

Artık Avrupa Ligi şampiyonlarının da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etmesi nedeniyle Marsilya'nın ne sonuç alacağı ülke takımlarımızı yakından ilgilendiriyor.

Eğer Marsilya kupayı alsaydı, bu sezon ligi 2. sırada bitirecek takımımız 2 ön eleme maçı yerine 3 ön eleme maçı birden oynayacaktı.

UEFA'nın dün gece final sonrası yaptığı son güncellemeye göre Fransa'nın ilk 3 sıradaki takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt alındı, ayrıca UEFA sıralamasında bulunan 10 ve 11. ülkeler yani Türkiye ile Çekya'nın lig ikincileri de 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil edildi.

Eğer Marsilya kupayı kazansaydı, Fransa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımlı katılım sağlanacaktı ve UEFA sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye'nin ikinci takımı 2. ön elemeden başlayacaktı.

Bu sayede Türkiye'de ikinci sırayı alan ekibimiz, sezonu Avrupa kupalarında daha geç açacak.

Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu

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