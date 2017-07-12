Atletico Madridten olaylı transfer!

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Sevilla Kulübünün iki gün önce "2022 yılına kadar sözleşmesinin uzatılması için anlaşma sağlandı, sadece imza atması gerekiyor" şeklinde açıklama yaptığı "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez, 37,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini kendi cebinden ödeyerek Atletico Madrid'e transfer oldu.

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun Madrid'deki merkez binasına bu sabah gelen Vitolo, Sevilla ile 2020 Haziran ayına kadar olan sözleşmesini tek taraflı feshetmek için 37,5 milyon avroluk bedeli ödedi. Basına hiçbir açıklama yapmayan Vitolo daha sonra Atletico Madridli yöneticiler ile bir araya geldi. Bundan yaklaşık 3 saat sonra resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Atletico Madrid Kulübü de Vitolo ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu. 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun, FIFA'nın yasağından dolayı sezonun ilk yarısını La Liga takımlarından Las Palmas'ta oynayarak geçireceği, 1 Ocak'tan itibaren de başkent temsilcisinin kadrosuna dahil olacağı açıklandı.

Atletico Madrid, Vitolo'nun transfer bedeliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Genelde orta sahanın solunda ofansif mevkide oynayan 27 yaşındaki Vitolo, son 4 sezondur Sevilla'da forma giyiyordu. Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, Vitolo'nun normalde 2020 Haziran ayında sona erecek sözleşmesinin iki yıl uzatılması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandığını sadece futbolcunun gelip imza atma aşamasının kaldığını söylemişti. Vitolo'nun yeni sözleşmeyle serbest kalma bedelinin 50 milyon avroya çıkarıldığı bilgisini de veren Castro, "Son günlerde, Vitolo'nun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği konusu çok konuşuldu. Bugün itibarıyla Vitolo'nun gelecek 5 sezon Sevilla oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlaşmayı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bazıları konuşurken biz icraat yaptık." şeklinde iddialı sözler kullanmıştı.

Sevilla'nın sezon açılışına katılmayıp dün özel uçakla Madrid'e gelen Vitolo'nun, haftaya Las Palmas'ta basın tanıtımı yapılacak.

Atletico Madrid ile Sevilla, La Liga'da iki köklü rakip olarak bilinirken takımlar arasında oynanan karşılaşmalar güvenlik ekiplerince en riskli maçlar kategorisinde gösteriliyor.

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