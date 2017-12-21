Atletico Madridin Gaitanı Fenerbahçeye vereceği iddia edildi

Devre arasında Diego Costa'yı kadrosuna katacak olan Atletico, forvet oyuncusunun ücretini karşılayabilmek Nico Gaitan'ı Fenerbahçe'ye gönderiyor.

Devre arasında Diego Costa'yı kadrosuna katacak olan Atletico, forvet oyuncusunun ücretini karşılayabilmek Nico Gaitan'ı Fenerbahçe'ye gönderiyor. TyC Sports sitesi, Arjantinli futbolcu için Fenerbahçe'nin de oldukça istekli olduğunu ekledi.

'Türkiye'de para kazanır'

Haberin detayında sarı-lacivertli kulübün hem oyuncuyu hem de Atletico Madrid'i memnun edebilecek bir teklif yapabileceği ifade edilirken, "Türkler transferde oldukça istekli" yorumumu yapıldı. Ayrıca tecrübeli futbocunun Türkiye'de yeniden öz güvenini yükseltebileceği kaydedildi. Gaitan'ın Boca Juniors sevdasına rağmen Türkiye'de Arjantin'den daha fazla para kazanabileceği de belirtildi.

İspanyollar da gidecek diyor

Gaitan'ın Atletico ile yollarını ayıracağı İspanyol medyasında da dile getirilmeye başlandı. Devre arasında Diego Costa'yı kadrosuna katacak olan Atletico'nun forvet oyuncusunun ücretini karşılayabilmek için Gaitan'ı göndereceği yazıldı. Madrid ekibinin gelebilecek her teklife olumlu yaklaşacağı ilere sürüldü.

Piyasa değeri düştü

Geçen sezon başında 25 milyon euro gibir rakama Benfica'dan Atletico'ya geçen 29 yaşındaki solak futbolcu, kanatlar ve ofansif orta sahada görev yapıyor. İspanyol ekibine gelene kada piyasa değerini sürekli yükselten Gaitan, 1.5 senelik zaman zarfında ise 5 milyon euro değer kaybetti.

Anahtar oyuncu

2 sezonda 28 asistiyle Benfica'yı üst üste lig şampiyonluğuna taşıyan Gaitan'ın, A.Madrid'e gidişine şaşırmıştım. Çünkü ondan daha büyük transfer bekliyordum. Arjantinli, kendisinden hücumdaki yaratıcılığını kenara bırakıp, sürekli defansif koşular yapmasını isteyen Simeone'den artık sıkıldı. Özellikle kapanan rakipler önünde dar alandaki kıvraklığı ve anahtar görevi üstlenen, oyun zekasıyla müthiş işlere imza atan Gaitan, kanatlarda özgürlük bulacağı her takıma mutlaka katkı verir. Kocaman; Valbuena, Soldado, Guiliano, Gaitan hattıyla bu sezonluk üretim sorununu halleder.

Sabah