Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu! Avrupa Ligi finalinde Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Atletico Madrid, Antoine Griezmann ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Dimitri Payet sakatlığı sebebiyle yerini Maxime Lopez'e bıraktı. Fransız yıldız oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise sahneye yine Antoine Griezmann çıktı ve Atletico Madrid lehine farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Son sözü 89. dakikada Gabi söyledi ve Atletico Madrid, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

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