Atibadan transfer açıklaması!

Beşiktaş’ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda çok büyük payı bulunan Atiba Hutchinson, Milliyet’e özel açıklamalar yaptı.

Orta sahadaki müthiş enerjisi, istikrarı ve çalışkanlığıyla her sezon alkışları toplayan Kanadalı futbolcu, “Şampiyon olduğumuz için mutluyum. Sezon sonu finali benimle olsun ya da olmasın çok mutluyum. Birçok maç oynadık. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki sezon sonuna doğru bir sakatlığım oldu. Takıma katkı veremedim ama takım arkadaşlarım büyük bir performans ortaya koydu” diye konuştu.

Takım arkadaşı Tolgay Arslan’ın son maçlardaki futboluna tam not veren Atiba, “Tolgay mükemmel performans sergiledi. Çok iyi bir devamlılık sağladı. Bu her takım için önemlidir. Takım birliğini gösterebilmek ve dayanışmayı görmek çok değerli. Takım içerisindeki rekabetin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Takım olarak kendi standartlarımızı daima yüksekte tuttuğumuz için hedefe ulaştık. Bu da beni çok mutlu etti” dedi.

‘Hedefe odaklandık’

Atiba’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

- Sezonun en önemli dönüm noktalarından biri Trabzonspor deplasmanı diyebiliriz. O hafta bence bir dönüm noktasıydı. Bursaspor deplasmanı da bizim için önemliydi çünkü Bursa’ya, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarından sonra gitmiştik. O hafta Bursaspor da zor bir durumdaydı ve hatta bugün de zor durumdalar. Bursa’da sağlam bir karakter ortaya koymamız çok önemliydi ve bunu da başardık. Bursaspor galibiyeti özgüvenimizi ve inancımızı tekrar yükseltti.

- Sezonun genelinde sergilediğimiz bir devamlılık var ve bu çok önemliydi. Her sezon ne kadar güçlü olursanız olun, sezonun belirli bölümlerinde inişler çıkışlar yaşanabilir. Ama önemli olan hedefe odaklanmaktır. Kişisel fikrim sezonun hiçbir döneminde çok büyük bir form düşüklüğü yaşamadık. İşte bu süreklilik bize şampiyonluk getirdi.

‘Egemenlik kurarız’

- Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon beklentileri karşılayamadı ama bu kesinlikle bizim şampiyon olmamızın ana nedeni değil. Belki nedenler arasında olabilir ama bu şampiyonluğun ana sebebi biziz ve bizim gösterdiğimiz istikrardır. Bizim kazanma ruhumuzdur. Çünkü rakiplerin durumundan bağımsız olarak çıktığımız her maçta kazanmak için savaştık. İç saha ya da dış saha olsun kazanmaya yakındık. Bu motivasyon sezon boyuncu özgüvenimizi ve inancımızı yüksek tuttu.

- Ben bundan sonra ligde egemenlik kuracağımıza inanıyorum. Özellikle geçen sene çok önemliydi. Çok büyük bir adım attık. Çünkü o şampiyonluk deyim yerindeyse ateşi yaktı. Kulüp, yönetim ve personel olarak çok önemli bir gelişim içerisinde. Adım adım çok doğru işler yapıldı.

Atiba Hutchinson'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson üst üste ikinci şampiyonluğu takımın yakaladığı istikrara bağladı, “Galatasaray ve Fenerbahçe’nin başarısızlığı kesinlikle bizim şampiyonluğumuzun ana sebebi değil. Şampiyonluğun sebebi bizim kazanma ruhumuzdur. Her maçta kazanmak için savaştık. Bu motivasyon sezon boyunca inancımızı yüksek tuttu” dedi.

Beşiktaş’ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda çok büyük payı bulunan Atiba Hutchinson, Milliyet’e özel açıklamalar yaptı.

Orta sahadaki müthiş enerjisi, istikrarı ve çalışkanlığıyla her sezon alkışları toplayan Kanadalı futbolcu, “Şampiyon olduğumuz için mutluyum. Sezon sonu finali benimle olsun ya da olmasın çok mutluyum. Birçok maç oynadık. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki sezon sonuna doğru bir sakatlığım oldu. Takıma katkı veremedim ama takım arkadaşlarım büyük bir performans ortaya koydu” diye konuştu.

Takım arkadaşı Tolgay Arslan’ın son maçlardaki futboluna tam not veren Atiba, “Tolgay mükemmel performans sergiledi. Çok iyi bir devamlılık sağladı. Bu her takım için önemlidir. Takım birliğini gösterebilmek ve dayanışmayı görmek çok değerli. Takım içerisindeki rekabetin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Takım olarak kendi standartlarımızı daima yüksekte tuttuğumuz için hedefe ulaştık. Bu da beni çok mutlu etti” dedi.

‘Daha yapacağım çok şey var’

Atiba fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Kesinlikle emekliliği düşünmüyorum. Kafamda belirlediğim bir zaman var ve bu zamana kadar oynamaya devam edeceğim” diye konuştu.

Atiba Hutchinson fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, kariyerine devam etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, “Futbolu bırakacağım günü düşünmek istemiyorum. Bu sezon kendimi geçen sezona göre çok daha iyi hissettim. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Ama taraftarların ileride benim yerime geçebilecek genç bir oyuncu alınması fikrini anlayabilirim. Çünkü kariyerimin sonuna geliyorum ama hâlâ benim büyük hedeflerim var. Önümüzdeki sezon bundan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Hâlâ Beşiktaş’a verebileceğim çok şey var. Hâlâ futbola çok büyük bir tutku ve büyük bir aşkla bağlıyım” dedi.

Atiba futbolu bırakma konusunda kafasında bir zaman belirlediğini de ifade etti. Siyah-beyazlı futbolcu, “Takım kazanınca ve büyük hedeflere odaklanınca kişisel olarak bu durum benim de işimi kolaylaştırıyor. Takıma vereceğim çok şey var ve bunun için daha çok çalışacağım. Kesinlikle emeklilik gibi bir şey kafamda yok. İnşallah daha çok şeyler yapacağım. Kafamda belirlediğim bir zaman var ve bu zamana kadar oynamaya devam edeceğim” diye konuştu.

‘Atiba’nın oğlu Noah değil Noah’ın babası Atiba oldu!’

Atiba son dönemde siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen 2,5 yaşındaki sevimli oğlu Noah’ın sıkı bir Beşiktaşlı olduğunu ifade etti.

Kanadalı futbolcu, “Noah ile çok iyi bir baba-oğul ilişkimiz var. Son günlerde çok popüler. Artık Atiba’nın oğlu Noah değil, Noah’ın babası Atiba diyorlar! Taraftar ona benden daha çok ilgi gösteriyor. Böyle giderse yakında adımı bile unutabilirler! Eve olağanüstü bir enerji veriyor. Şampiyon olduğumuz günün sabahı kalkarak Beşiktaş tezahüratları yaptı” dedi.

Noah’ın çok güzel bir gelişim içinde olduğuna vurgu yapan Atiba şöyle devam etti:

“Noah tam bir karma. Eşim İranlı. Ben Triniad Tobago ve aynı zamanda Kanadalıyım. Noah Türkiye’de büyüyor. Hepsinden bir şeyler alıyor. En güzeli de birçok dil öğreniyor. Tabii en önemlisi kalbi güzel olsun. Ben onun mutlu büyüdüğünü görüyorum. Bu da beni sevindiriyor ve bize çok büyük enerji katıyor. Noah’ın takımda favori oyuncusu yok. Herkesin isimlerini tek tek biliyor. Son haftalarda annesiyle birlikte maç tahminleri bile yapıyor. Çoğunu da tutturuyor. Tüm takımı çok seviyor.”

‘Trabzonspor’a ekstra gol attım’

“Galiba kariyerim boyunca en güzel gollerimden birini Trabzonspor deplasmanında attım. Çünkü Gökhan Gönül’ün ortasında çok iyi bir zamanlama ile sıçradım, kafayı vurdum. Top da çok iyi bir yere gitti ve önemli bir maçtı. Tam bir ekstra gol oldu. O nedenle kariyerimin en güzel gollerinden biri diyebilirim.”

‘Ben de hiç bilmiyorum’

“Son iki senedir sarı kart sınırındayken neden dördüncü kartı görmedim ben de bilmiyorum. İlginç bir durum aslında. Genelde çok sarı kart görmem çünkü doğru pozisyon alan ve doğru hamle yapan bir oyuncuyum. Hakemle gereksiz dialoglara girmediğim ve tansiyonu yükseltmediğim sürece kart görmüyorum. Ama neden üçte kalıyorum inanın ben de bilmiyorum. İki senedir hiç cezalı duruma düşmedim.”

Hayal kırıklığı oldu’

“Doğrusunu söylemek gerekirse sezonun son bölümünde neden sakatlandığımı ben de çok iyi bilmiyorum. Bu sezon çok maç oynadık. Hem Avrupa’da hem de ligde. Mutlaka yorgunluğun da payı vardır ama bu konuda yine de emin değilim. Ne olursa olsun benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sezonun en zor bölümünde takım arkadaşlarımın yanında değildim. Ancak arkadaşlarım sezonun finalinde çok büyük iş çıkardılar. Ben katkı yapamamış olsam bile takımın ortaya koyduğu performans takdire değer.”

‘Quaresma ile tartışmam normal’

“Sezon içinde Quaresma ile yaşadığım tartışmalar oyun içerisinde olabilen normal şeyler. Her takımda bence bu kadarı da olmalı. Biz saha dışında çok iyi anlaşan arkadaşlarız. Bu sezon bazı tartışmalar oldu ama önemli olan bunların çirkinleşmemesi. Ben zaten Quaresma’nın çok iyi bir kalbi olduğunu biliyorum. Oyunun sıcaklığıyla olan şeyler bunlar. Büyütmemek lazım.”

160: Beşiktaş’ta dördüncü sezonunu tamamlayan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayı 155’i ilk 11’de olmak üzere 160 resmi maçta giydi. Rakip filelere 7 gol gönderen Kanadalı futbolcu 13 kez de asist yaptı. Atiba 2013’te Slaven Bilic’in isteğiyle bedelsiz olarak PSV’den transfer edilmişti.