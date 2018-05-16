Atiba, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere

Yönetimin maç başı ödemeli yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Kanadalı orta saha Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı. Atiba, Göztepe ile anlaşmak üzere.

ATİBA 5 yıldır formasını giydiği Beşiktaş ile yolları ayırıyor. Son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Siyah-Beyazlı Yönetim, 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba’nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

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Tecrübeli oyuncu Göztepe ile görüşmelere başladı. Atiba, Sarı-Kırmızılı Kulüple anlaşma noktasına geldi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesi 2016 yazında 2 senelik uzatılmış ve 1 milyon euronun altındaki yıllık ücreti 1.3’e çekilmişti. Deneyimli isim 187’si 11’de olmak üzere Beşiktaş forma giydiği 194 maçta 9 gol kaydetti.

Akşam