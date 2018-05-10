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Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'a imza attığı ilk günden bu yana takımın istikrar abidesi olarak görülen Atiba Hutchinson 2017-18 sezonunda bu özelliğini yitirirken Kanadalı oyuncu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılara 2013'te imza atan Atiba ilk iki sezonunda ligde 30'ar maçta forma giydi. Kartal'ın şampiyon olduğu 2015-16'da 34 lig maçının 34'ün de de görev yapan tecrübeli oyuncu geçen sezon ise 30'un altına düşerek 28 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti.

Bu sezon ise ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan Atiba sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig mücadelesinde forma giyemedi. Evkur Yeni Malatya, G.Saray ve Kayseri maçlarını kaçıran 35 yaşındaki futbolcu ayrıca yaşadığı rahatsızlıklar dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursa mücadelelerinde görev yapmadı. Atiba; Trabzon ve Göztepe karşılaşmalarında da sarı ve kırmızı kart cezaları nedeniyle görev alamadı.

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alırken kalan 2 maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.

Beşiktaş'ta yönetimin sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek olan Atiba ile mukavele yenilemeyi düşünmediği ve 5 sezonun ardından Kanadalı futbolcu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

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