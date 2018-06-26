Atiba ile neden hala anlaşılamadı? İşte gerçekler

5 sezon Beşiktaş forması giyen ve orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Atiba Hutchinson, henüz Beşiktaş'la anlaşamadı.

Kanadalı futbolcu ile sezon sonunda ilk görüşme gerçekleşmiş, yönetim 1 yıllık sözleşme karşılığında 500 bin Euro önermişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Atiba 1.5 milyon Euro istedi

Siyah-Beyazlılar, Atiba'ya yıllık 800 bin Euro'dan 1+1 yıllık yeni bir sözleşme önerdi, Kanadalı futbolcu ise 1.5 milyon Euro telepte bulundu. Bunun üzerine yönetim rakamı 1 milyon Euro'ya çekse de Atiba bu teklife henüz geri dönüş yapmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kanadalı orta sahanın en az 1 yıl daha mutlaka takımda tutulmasını istiyor.

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