Atiba, 'Dorukhan mı, Medel mi?' sorusuna ne cevap verdi?

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atiba Hutchinosn, "İki takım için de önemli maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor buraya iyi bir form yakalayarak geldi. Biz de geçen hafta puan kaybettik ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde elendik, moral bozukluğu yaşadık. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı oyundan düşmedik, yardımlaştık ve 2-2'lik bir skor ortaya çıktı. Bence adil bir skor." dedi.

Dorukhan Toköz ile mi, yoksa Gary Medel ile mi oynamaktan keyif alıyorsun?" sorusunu yanıtlayan Atiba Hutchinson, "Avrupa Ligi'nde oynamadığım için şans bekledim ve elimden geleni yaptım. Tüm takım arkadaşlarımla oynamaktan memnunum. Her oyuncun farklı karakteri var. Dorukhan'ın potansiyeli çok yüksek. Önünde çok önemli bir gelecek var. Görev aldığından beri iyi işler yapıyor. İki yönlü iyi işler yapıyor. Çok iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.