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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonlarında Ozan Tufan neden kadro dışında sorularına kaçamak yanıtlar verdi. Gerçek ise ortaya çıktı.
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Konya'da saha karıştı! Kavga...

Konya'da saha karıştı! Kavga...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının son dakikalarında saha karıştı.
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Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
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Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.

Atetico Madrid Aboubakar'ı istiyor

Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Atletico Madrid'in radarına girdi.

Atetico Madrid Aboubakarı istiyor

Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Atletico Madrid bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer listesinin başına koydu.

Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek.

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Barcelona Real Madrid'i ezdi geçti: 0-3

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Atetico Madrid Aboubakarı istiyor

Atetico Madrid Aboubakar'ı istiyor

Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Atletico Madrid'in radarına girdi.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

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Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

Barcelona Real Madrid'i ezdi geçti: 0-3

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Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

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