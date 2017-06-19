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Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.

Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

İspanya’da 14.7 milyon Euro (58 milyon TL) vergi kaçırmakla suçlanan ve bu sebepten ötürü Real Madrid’den ayrılacağını açıklayan Cristiano Ronaldo için devler sıraya girerken, birçok medya kuruluşu da farklı iddialar ortaya attı.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Madrid ekibinin Portekizli yıldızı kaybetmek istememesi nedeniyle PSG ve United’dan 350 milyon Euro (1 milyar 375 milyon TL) istediğini iddia ederken, İtalyan medyası, Fransız devi PSG’nin 32 yaşındaki yıldızın bonservisine 140 milyon Euro (550 milyon TL), kendisine de yıllık 30 milyon Euro (117 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ada’nın saygın haber kanallarından BBC ise CR7’nin eski kulübü Manchester United’ın, İspanyol temsilcisine 200 milyon Euro (786 milyon TL) önerdiğini öne sürdü.

Zidane: Sana ihtiyacımız var

Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi, Los Galacticos’un teknik patronu Zinedine Zidane’ın, CR7 ile bir görüşme yaptığını ve Portekizli’ye, “Sana ihtiyacımız var. Sen bu takımın en önemli parçasısın. Takımın yıldızı olduğun için Madrid’den ayrılmanı istemiyorum” dediğini iddia etti.

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