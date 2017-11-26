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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Geçen haftaki farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası 'Yaralı Aslan', kritik müsabakayı Yasin ve Gomis'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Aslan yara sardı

Süper Lig'deki son maçında Başakşehir'den fark yiyen Galatasaray, 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda Sarı-Kırmızılı taraftarların desteğini arkasına alan Yaralı Aslan, rakibini 2-0 mağlup etti. Yasin Öztekin ve Bafetimbi Gomis'in kaydettiği gollerle kazanan Cim Bom, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Rodrigues, vuruşunu yaptı. Kaleci son anda kritik bir dokunuşla topu kornere gönderdi.

Müsabakanın 3. dakikasında sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Maicon'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dakika 9'da gelişen Galatasaray'ın hızlı atağında ceza sahasına ilerleyen Yasin'in çalım girişimi başarısız oldu. Boştaki topu kapan Belhanda ise kötü bir pas tercihi yapınca Alanya defansı tehlikeyi önledi.

Maçın 13. dakikasında Latovlevici'nin uzun pasında Mariano sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ortasını açtı. Arka direkte vuruş için pozisyonunu alan Belhanda'dan önce savunma araya girdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sağ tarafta topu kapan Rodrigues, ceza sahasına girdi ve yerden pasını gönderdi. Altıpasta savunmacıların arasında kalan Gomis güçlükle vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı gitti.

Tudor'un öğrencileri 18. dakikada net bir pozisyondan daha faydalanamadı. Sol tarafta Yasin'in yerden pasında topla buluşan Selçuk İnan zayıf bir vuruş yapınca kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

DENGEYİ YASİN BOZDU

Dakika 33'te kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis'in vuruşunda top Alanya'nın file bekçisinden döndü. Topu takip eden Yasin Öztekin fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü Sarı-Kırmızılı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Welinton'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

LATOVLEVICI KRİZİ!

Galatasaraylı taraftarların ıslıklı protestosuna kayıtsız kalamayan Sarı-Kırmızılı takımın sol beki Latovlevici, oyundan çıkmak istedi. Teknik direktör Igor Tudor ise tecrübeli oyuncunun yerine Martin Linnes'i sahaya sürdü.

Dakika 78'de Galatasaray'da Gomis çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Rodrigues'in harika pasında Alanya savunmasının arkasına sarkan Fransız forvet, müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaptı ve farkı ikiye yükseltme şansını kaçırdı.

Müsabakanın 85. dakikasında Ndiaye'nin ara pasında topla buluşan Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.

Maçın 87. dakikasında Gomis savunmanın arkasına sarkıp ve ceza sahasına girdi. Fransız yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtmak istedi ama kaleci Haydar gole izin vermedi.

GOMIS NOKTAYI KOYDU

Dakika 89'da hızlı gelişen atakta Yasin sol taraftan içeri çıkardı, Gomis'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve Sarı-Kırmızılılar 2-0 öne geçti.

Kritik mücadeleyi Galatasaray 2-0 galip tamamladı.

TAKIM KADROLARI

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Yasin, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis.

YEDEKLER: Eray, Carrasso, Ahmet, Eren, Sinan, Linnes, Emrah, Koray.

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla.

YEDEKLER: Riou, Ufuk, Cenk, Berkan, Birol, Taha, Emre, Lungu, Landel, Yusuf.

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