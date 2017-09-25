Aslan Timsahı ikinci yarıda avladı

Süper Lig'de lider Galatasaray, Bursaspor deplasmanında fire vermedi. Delarge'ın golüyle yenik duruma düştüğü maçta yılmayan Aslan, önce Feghouli'nin harika vuruşuyla eşitledi, ardından Tolga ile 3 puanı cebine koydu.

Süper Lig’de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. hafta maçında Bursaspor'a karşı bunu devam ettirdi.

Kazanma serisine Antalya’da ara veren Sarı-Kırmızılılar, geçen haftaki Kasımpaşa galibiyetinin ardından Bursa'da da 3 puanı cebine koyarak yeni bir seriye başladı.

Delarge'ın golüyle geri düşen Aslan, hocası Tudor'un hamleleri sonrası Yeşil-Beyazlı rakibini Feghouli ve Tolga'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Böylece puanını 16'ya yükselten Cim Bom, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Maçtan dakikalar

STANCU NET FIRSATI KAÇIRDI

Mücadelenin 5. dakikasında Bursaspor ole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dzon Delarge, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Bogdan Stancu etkisiz bir vuruş yaparak net pozisyonu kaçırdı.

BELHANDA ETKİLİ GELDİ

Dakika 11'de ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda, iki rakibini şık çalımlarla geçti ve vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan topu kaleci Harun, Rodrigues'ten önce kontrol etti.

GOMIS ZORLADI, OLMADI

Müsabakanın 13. dakikasında ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis kendisine şut pozisyonu yaratıp vuruşunu yaptı ama kaleci Harun topu kornere çeldi.

DELARGE DENGEYİ BOZDU

Karşılaşmanın 14. dakikasında hızlı gelişen atakta Bursaspor, Delarge ile öne geçti: 1-0. Mariano'dan sıyrılan Ekoko ortasını açtı. Fernando'dan seken topu Delarge arka direkte filelere yolladı.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

Maçın 23. dakikasında sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Stancu vuruşunu yaptı, Muslera muhteşem bir refleksle kalesini gole kapattı.

TOLGA KAÇIRDI

Dakika 34'te Latovlevici'nin isabetli ortasında Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

GOMIS KAFAYI VURDU...

Karşılaşmanın 36. dakikasında Mariano'nun sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

ÖNCE NDIAYE, SONRA RODRIGUES

Bursaspor kalesini abluka altına alan Galatasaray'da 40. dakikada Belhanda'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye sert vurdu, top savunmadan döndü. Devam eden atakta Latovlevici'nin sol taraftan ortasıyla topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top savunmada Titi'ye çarpıp dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

HARUN DEVLEŞTİ!

Dakika 60'ta sol kanattan gelişen ataktan gelen topa Maicon'un kafasını Harun çeldi. Serdar'ın çevirdiği topu son anda çizgi üzerinde Harun yine kurtardı ve kalesinde devleşti! Hemen ardından bir pozisyon daha yakalayan Galatasaray'da Rodrigues'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

TUDOR BEKLERİ ÇIKARDI

Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, 64. dakikada bekler Mariano ve Latovlevici'yi çıkarıp Feghouli ve Yasin'i sahaya sürdü.

FEGHOULI EŞİTLEDİ

Galatasaray, 74. dakikada Feghouli ile skoru eşitledi. Sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Feghouli sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak maça denge getirdi: 1-1.

TOLGA YİNE SAHNEDE

Galatasaray, 81. dakikada Tolga Ciğerci ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Sağ kanattan Yasin'in ortasını Titi uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Tolga plase bir vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı. Bu sezonki 5. golünü atan Tolga bu maçta da sahne aldı.

Kalan dakikalarda Bursaspor'un ataklarını savuşturan Cim Bom, haftayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.