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Aslan Emre Mor

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Celta Vigo’da kadro dışı bırakılan Emre Mor’un sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı.

Aslan Emre Mor

UMDUĞU ORTAMI BULAMADI

SÜPER Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefindeki ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi. Sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’dan İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olan genç oyuncu, La Liga’da umduğunu bulamadı ve geçtiğimiz günlerde takımı tarafından ikinci kez kadro dışı bırakıldı.

YENİ DURAĞI GALATASARAY

EMRE’NİN kadro dışı kalmasının ardından Almanya’dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve Galatasaray’a transfer olacağını yazdı. Haberin içeriğinde “Emre Mor, Borussia Dortmund’un ardında Celta Vigo’da da aradığı ortamı bulamadı. Emre’nin gelecek sezonki durağı Galatasaray olacak” bilgisine yer verildi.

GARRY’NİN YERİNE ALINACAK

GURBETÇİ oyuncu, devre arasında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in direktifleri doğrultusunda Emre Mor için Celta Vigo’ya 2 yıllık kiralama teklifi sunmuş ancak İspanyol ekibi Galatasaray’ın bu teklifini reddetmişti. Sarı-Kırmızılılar’ın Emre için ocak ayında sunduğu teklifi lig sonunda tekrarlayacağı belirtildi. Terim, sezon sonunda satılacak olan Rodrigues’in boşluğunu Emre Mor ile doldurmayı planlıyor.

"Bırakın Galatasaray'a imza atayım"

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Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor


"Teklif gelirse neden olmasın"


 

Güneş

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