Aslan, başkentte ağır yaralı

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Gençlerbirliği'nin tek golünü 90+2. dakikada Alper attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 57 puanda kaldı. Gençlerbirliği'nin puanı 30 oldu.

Ligin 29. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gençlerbirliği ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında, geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, 28. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanan maçta kart cezası nedeniyle bordo-mavili takıma karşı oynayamayan Fernando'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürerken, Donk'a yedekler arasında yer verdi. Martin Linnes ise Ankara'ya getirilmedi.

Karşılaşmada Galatasaray taraftarı, kendisine ayrılan bölümü doldurdu. Protokol trübünü de tamaman dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarların yer aldığı tribünlerde yer yer boşluklar görüldü.

İlk 10 dakika iki ekip de kontrollü bir oyunu sergilerken, daha fazla oynayan taraf Galatasaray oldu.

İLK TEHLİKELİ POZİSYON G.BİRLİĞİ'NDEN! MUSLERA'YI DA GEÇTİ

Mücadelenin 13. dakikasında Galatasaray rakip alanda pozisyon ararken, Maicon orta sahada topu Manu'ya kaptırdı. Topu kazanan Manu hızlı bir şekilde rakip sahaya geçti. Sol tarafa doğru ilerleyen Manu, Serdar Aziz'e rağmen bomboş pozisyondaki Deniz'e pasını çıkardı. Deniz ceza sahasına girdikten sonra Muslera'yı geçti. Ancak Deniz Muslera'yı geçtikten sonra dengesini kaybetti. Ayağa kalkan Deniz Muslera'ya rağmen şutunu çekti ve Galatasaray savunması kale önünde topu kornere gönderdi. Korner sonrasında top Galatasaray'a geçti.

Galatasaray, 21. dakikada sağ kanattan Feghouli ile hücuma çıktı. Feghouli sağ korner direğine yakın noktada ortasını açmak isterken rakibinin mücadelesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Manu'nun top eline çarptı ve hakem bir kez daha serbest vuruş verdi. Belhanda'nın ikinci serbest vuruşunda ise Zeki topuuzaklaştırdı.

ANKARA'DA İLK 30 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Gençlerbirliği ilk yarım saatte savunmada rakibine boşluk vermemeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım çok pas yaparak savunmada boşluk arasa da ev sahibi ekip hata yapmadı.

Ev sahibi ekip 38. dakikada tehlikeli bir pozisyona daha girdi. Sol kanattan Manu'nun ortasına Jailton yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Galatasaray 45+1. dakikada Fernando ile hücuma çıktı. Fernando rakip sahada ilerledikten sonra Belhanda'ya pasını verdi. Belhanda ceza sahası dışından şutunu çekti ve top savunmadan kornere çıktı. Korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

Mariano 45+2. dakikada Deniz'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İlk yarıda iki ekip de skoru değiştiremedi ve Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

TERİM'DEN SAHA İÇİ DEĞİŞİM! FEGHOULU VE RODRIGUES...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ev sahibi ekipre Issah kenara gelirken Ahmet oyuna dahil oldu. Galatasaray'da saha içinde bir değişiklik göze çarptı. Feghouli ikinci yarıya sol kanatta, Rodrigues ise sağ kanatta başladı.

Gelişen Gençlerbirliği atağında Manu takım arkadaşı ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı önünde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır faulü verirken, Maicon'a bir de sarı kart çıkardı. Sessegnon'un kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. Sessegnon tekrar vurdu ve savunmadan top kornere gitti. Sessegnon'un kullandığı kornerde Muslera topu kontrol etti.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! GOMIS'İN ŞUTUNDA KORNER

Mücadelenin 57. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Fernando'nun ceza sahasına havalandırdığı topu Sofiane Feghouli indirdi. Belhanda tek pasta Gomis'i düşündü. Kaleyi sağdan gören noktada Gomis bekletmeden şutunu çekti. Gomis'in şutunda top savunmadan sekip üst ağlarda kaldı. Galatasaray'da kazanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini 60. dakikada yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda yerine oyuna Eren Derdiyok dahil oldu.

66. dakikada Ahmet Oğuz, Nagatomo'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrası faulü kullanmak için topu almak isteyen Selçuk ile Sessegnon arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 69. dakikasında Galatasaray'da Rodrigues yerine oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.

DONK OYUNA GİRDİ, ATIPAS ÜZERİNDEN GOLÜ KAÇIRDI

Gençlerbirliği 71. dakikada sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına açılan ortada topa Palitsevich kafayı vurdu ve top az farkla auta çıktı.

Galatasaray 80. dakikada gole çok yaklaştı. Kullanılan korner sonrasında altıpas üzerinde bir karambol yaşandı. Gomis'in vuramadığı topa Ryan Donk altıpas üzerinde vurdu ancak Donk'un vuruşunda top üstten auta gitti.

UZATMALARDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ÖNE GEÇİREN GOL GELDİ

Uzatma dakikaları oynanırken Manu, Maicon'dan topu kazandı ve hızlı bir şekilde rakip alana geçti. Manu topla birlikte rakip ceza sahasına doğru ilerlerken, pasını soldan bindiren Alper'e çıkardı. Alper ceza sahasında sol çaprazda yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 90+2. dakikada Gençlerbirliği bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, 90 dakika sonunda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

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