Aslan avını yine parçaladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Lige fırtına gibi giren ve aldığı 2 galibiyet ile liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Mücadele, Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla başladı.

Galatasaray, 11. dakikada şimdiye kadar Sivasspor kalesindeki en net fırsatını yakaladı. Sarı-Kırmızılı ekipte Rodrigues ceza sahası içerisinde çapraz açıdan kaleyi denedi. Dönen top, Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Ciğerci, bekletmeden vurdu ancak müsait pozisyonda top farklı bir şekilde auta gitti.

28. dakikada Sivasspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Dyakov geçti. Bulgar futbolcunun vuruşunda top barajdan sekerek dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert bir şut çıkaran Rodrigues, Sivassporlu kaleciyi geçemedi.

Tolga Ciğerci perdeyi açtı

Maçın başından beri performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tolga Ciğerci, 41. dakikada Sivasspor ağlarını sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, Galasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gomis, ikinci golü attı ama...

55. dakikada Rodrigues'in ortasında Gomis topa iyi yükseldi ve ağları havalandırdı. Yıldız isim uzun bir süre gole sevinirken yan hakemin bayrağı kalktı. Karar ofsayt.

Belhanda, 60. dakikada üç oyuncunun arasından sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncu, müsait pozisyonda topu auta attı.

Galatasaray, ikinci golü Tolga Ciğerci ile 71. dakikada buldu. Ciğerci, ceza yayının gerisinden şık bir vuruşla ağları sarstı.

Hakem Ali Palabıyık, 81. dakikada Mattias Bjärsmyr ceza sahasında topa elle dokununca penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis, penaltıyı gole çevirerek farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.