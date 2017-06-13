Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Medipol Başakşehir, Feyenoord ile bu sezon şampiyonluk kazanan Hollandalı futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i bu sezon ikinci tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir, transfere hızlı başladı.

Turuncu-Lacivertli ekip, Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen deneyimli futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Elia, ''Başka kulüpler ile de görüştüm ancak ilk günden bu yana Başakşehir'in benim için ısrar etmesi kararımda etkili oldu. Dirk Kuyt benim bu kararı almadan önemli rol oynadı. Başakşehir'de ödeme zorluğu olmadığını, aile kulübü olduğunu söyledi. Bu sebeple ben de buraya gelmeyi kabul ettim'' diye konuştu.