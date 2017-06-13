Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Medipol Başakşehir, Feyenoord ile bu sezon şampiyonluk kazanan Hollandalı futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Süper Lig'i bu sezon ikinci tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir, transfere hızlı başladı.

Turuncu-Lacivertli ekip, Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen deneyimli futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Elia, ''Başka kulüpler ile de görüştüm ancak ilk günden bu yana Başakşehir'in benim için ısrar etmesi kararımda etkili oldu. Dirk Kuyt benim bu kararı almadan önemli rol oynadı. Başakşehir'de ödeme zorluğu olmadığını, aile kulübü olduğunu söyledi. Bu sebeple ben de buraya gelmeyi kabul ettim'' diye konuştu.

Adebayor:

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Yeni transfer imza atmak için İstanbul'a geldi!

Yeni transfer imza atmak için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!


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Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

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Medipol Başakşehir, Feyenoord ile bu sezon şampiyonluk kazanan Hollandalı futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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