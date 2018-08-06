Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Yeşil beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Geçen sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Liginde 11 gol, 5 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupasında da oynamıştı.

Hurtado'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro.

Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

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Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor


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Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti.
Aykut Kocaman teklifi reddetti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.
Igor Tudor Süper Lige geri dönüyor

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Atiker Konyaspor'da yeni yönetimde teknik direktör belirleme çalışmaları devam ediyor.
Gündeme bomba gibi düşen haber

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