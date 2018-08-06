Asıl bombayı Konyaspor patlattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Yeşil beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
Geçen sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Liginde 11 gol, 5 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupasında da oynamıştı.
Hurtado'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro.
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