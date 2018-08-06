Asıl bombayı Konyaspor patlattı

Maçın ardından konuşan Yeşil-Beyazlılar’ın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Taktik olarak yeteri kadar refleks gösteremediğimizi düşünüyorum” dedi....

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade...